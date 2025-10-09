Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 10/10 và rạng sáng 11/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 10/10 và rạng sáng 11/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu
- Ngày 11/10 - 01h45: Kosovo vs Slovenia
- Ngày 11/10 - 01h45: Bỉ vs North Macedonia
- Ngày 11/10 - 01h45: Đức vs Luxembourg
- Ngày 11/10 - 01h45: Northern Ireland vs Slovakia
- Ngày 10/10 - 21h00: Kazakhstan vs Liechtenstein
- Ngày 11/10 - 01h45: Pháp vs Azerbaijan
- Ngày 11/10 - 01h45: Ai-xơ-len vs Ukraine
- Ngày 11/10 - 01h45: Thụy Điển vs Thụy Sĩ
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ
- Ngày 11/10 - 04h00: Suriname vs Guatemala
- Ngày 11/10 - 05h00: Bermuda vs Trinidad and Tobago
- Ngày 11/10 - 06h00: Curacao vs Jamaica
- Ngày 11/10 - 08h00: El Salvador vs Panama
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
- Ngày 10/10 - 19h00: South Sudan vs Senegal
- Ngày 10/10 - 20h00: Seychelles vs Bờ Biển Ngà
- Ngày 10/10 - 20h00: Sudan vs Mauritania
- Ngày 10/10 - 20h00: Togo vs DR Congo
- Ngày 10/10 - 20h00: Gambia vs Gabon
- Ngày 10/10 - 23h00: Zimbabwe vs South Africa
- Ngày 10/10 - 23h00: Sao Tome and Principe vs Tunisia
- Ngày 10/10 - 23h00: Lesotho vs Nigeria
- Ngày 10/10 - 23h00: Rwanda vs Benin
Lịch thi đấu U21 Euro
- Ngày 10/10 - 22h00: U21 Latvia vs U21 Georgia
- Ngày 10/10 - 22h00: U21 North Macedonia vs U21 Armenia
- Ngày 10/10 - 23h00: U21 Poland vs U21 Montenegro
- Ngày 10/10 - 23h00: U21 Moldova vs U21 England
- Ngày 10/10 - 23h00: U21 Estonia vs U21 Luxembourg
- Ngày 10/10 - 23h00: U21 Faroe Islands vs U21 France
- Ngày 10/10 - 23h00: U21 Bosnia and Herzegovina vs U21 Netherlands
- Ngày 10/10 - 23h00: U21 Germany vs U21 Greece
- Ngày 10/10 - 23h00: U21 Czech vs U21 Azerbaijan
- Ngày 10/10 - 23h00: U21 Ukraine vs U21 Hungary
- Ngày 10/10 - 23h00: U21 Denmark vs U21 Austria
- Ngày 10/10 - 23h00: U21 Israel vs U21 Slovenia
- Ngày 10/10 - 23h15: U21 Italy vs U21 Sweden
- Ngày 10/10 - 23h30: U21 Switzerland vs U21 Iceland
- Ngày 11/10 - 00h00: U21 Wales vs U21 Belgium
- Ngày 11/10 - 00h00: U21 Turkey vs U21 Lithuania
- Ngày 11/10 - 01h30: U21 Ireland vs U21 Slovakia
- Ngày 11/10 - 01h30: U21 Portugal vs U21 Bulgaria
Lịch thi đấu VĐQG Belarus
- Ngày 10/10 - 21h45: Neman Grodno vs Arsenal Dzerzhinsk
Lịch thi đấu Cúp QG Azerbaijan
- Ngày 10/10 - 17h00: Goygol vs FK Shamkir
- Ngày 10/10 - 17h00: Quba vs Khankendi FK
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 11/10 - 00h30: San Lorenzo de Almagro vs San Martin San Juan
- Ngày 11/10 - 02h15: Defensa y Justicia vs Argentinos Juniors
- Ngày 11/10 - 02h45: Central Cordoba de Santiago vs Union
- Ngày 11/10 - 04h30: Newell's Old Boys vs Tigre
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 11/10 - 01h30: Granada vs Las Palmas
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 11/10 - 08h00: Cavalry FC vs Forge FC
Lịch thi đấu VĐQG Paraguay
- Ngày 11/10 - 03h30: CD Recoleta vs Olimpia
- Ngày 11/10 - 06h00: Sportivo Trinidense vs Club General Caballero JLM
Lịch thi đấu VĐQG Ireland
- Ngày 11/10 - 02h00: Shamrock Rovers vs Shelbourne