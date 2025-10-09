Đóng

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 10/10 và rạng sáng 11/10

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 10/10 và rạng sáng 11/10 của các giải đấu Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu, U21 Euro, Cúp QG Azerbaijan,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 10/10 và rạng sáng 11/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu

- Ngày 11/10 - 01h45: Kosovo vs Slovenia

- Ngày 11/10 - 01h45: Bỉ vs North Macedonia

Bỉ chạm trán North Macedonia tại Vòng loại World Cup khu vực châu Âu

- Ngày 11/10 - 01h45: Đức vs Luxembourg

- Ngày 11/10 - 01h45: Northern Ireland vs Slovakia

- Ngày 10/10 - 21h00: Kazakhstan vs Liechtenstein

- Ngày 11/10 - 01h45: Pháp vs Azerbaijan

- Ngày 11/10 - 01h45: Ai-xơ-len vs Ukraine

- Ngày 11/10 - 01h45: Thụy Điển vs Thụy Sĩ

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ

- Ngày 11/10 - 04h00: Suriname vs Guatemala

- Ngày 11/10 - 05h00: Bermuda vs Trinidad and Tobago

- Ngày 11/10 - 06h00: Curacao vs Jamaica

- Ngày 11/10 - 08h00: El Salvador vs Panama

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi

- Ngày 10/10 - 19h00: South Sudan vs Senegal

- Ngày 10/10 - 20h00: Seychelles vs Bờ Biển Ngà

- Ngày 10/10 - 20h00: Sudan vs Mauritania

- Ngày 10/10 - 20h00: Togo vs DR Congo

- Ngày 10/10 - 20h00: Gambia vs Gabon

- Ngày 10/10 - 23h00: Zimbabwe vs South Africa

- Ngày 10/10 - 23h00: Sao Tome and Principe vs Tunisia

- Ngày 10/10 - 23h00: Lesotho vs Nigeria

- Ngày 10/10 - 23h00: Rwanda vs Benin

Lịch thi đấu U21 Euro

- Ngày 10/10 - 22h00: U21 Latvia vs U21 Georgia 

- Ngày 10/10 - 22h00: U21 North Macedonia vs U21 Armenia 

- Ngày 10/10 - 23h00: U21 Poland vs U21 Montenegro 

- Ngày 10/10 - 23h00: U21 Moldova vs U21 England 

- Ngày 10/10 - 23h00: U21 Estonia vs U21 Luxembourg 

- Ngày 10/10 - 23h00: U21 Faroe Islands vs U21 France 

- Ngày 10/10 - 23h00: U21 Bosnia and Herzegovina vs U21 Netherlands 

- Ngày 10/10 - 23h00: U21 Germany vs U21 Greece

- Ngày 10/10 - 23h00: U21 Czech vs U21 Azerbaijan 

- Ngày 10/10 - 23h00: U21 Ukraine vs U21 Hungary

- Ngày 10/10 - 23h00: U21 Denmark vs U21 Austria 

- Ngày 10/10 - 23h00: U21 Israel vs U21 Slovenia 

- Ngày 10/10 - 23h15: U21 Italy vs U21 Sweden

- Ngày 10/10 - 23h30: U21 Switzerland vs U21 Iceland 

- Ngày 11/10 - 00h00: U21 Wales vs U21 Belgium 

- Ngày 11/10 - 00h00: U21 Turkey vs U21 Lithuania 

- Ngày 11/10 - 01h30: U21 Ireland vs U21 Slovakia 

- Ngày 11/10 - 01h30: U21 Portugal vs U21 Bulgaria 

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 10/10 - 21h45: Neman Grodno vs Arsenal Dzerzhinsk

Lịch thi đấu Cúp QG Azerbaijan

- Ngày 10/10 - 17h00: Goygol vs FK Shamkir

- Ngày 10/10 - 17h00: Quba vs Khankendi FK

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 11/10 - 00h30: San Lorenzo de Almagro vs San Martin San Juan

- Ngày 11/10 - 02h15: Defensa y Justicia vs Argentinos Juniors

- Ngày 11/10 - 02h45: Central Cordoba de Santiago vs Union

- Ngày 11/10 - 04h30: Newell's Old Boys vs Tigre

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 11/10 - 01h30: Granada vs Las Palmas

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 11/10 - 08h00: Cavalry FC vs Forge FC

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- Ngày 11/10 - 03h30: CD Recoleta vs Olimpia

- Ngày 11/10 - 06h00: Sportivo Trinidense vs Club General Caballero JLM

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- Ngày 11/10 - 02h00: Shamrock Rovers vs Shelbourne

Văn Hải
