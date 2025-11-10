(VTC News) -

Nội dung Đường triều quỷ sự lục 3

Đường triều quỷ sự lục 3 là tác phẩm thuộc thể loại cổ trang - phá án, có sự tham gia của các diễn viên Dương Húc Văn, Dương Chí Cường, Cáo Tư Văn, Tôn Tuyết Ninh.

Không thuộc hàng bom tấn với kinh phí khủng, nhưng thương hiệu Đường Triều Quỷ Sự Lục lại tạo được ấn tượng tốt với khán giả. 2 phần trước của phim lần nào chiếu cũng nhận được lời khen của khán giả vì chất lượng nội dung xuất sắc, đạo diễn quay có tâm và dàn cast dù không nổi tiếng nhưng diễn tròn vai không một điểm chê.

Xem phim Đường Triều Quỷ Sự Lục, khán giả sẽ theo chân vị Kim Ngô vệ Lư Lăng Phong và Tô Vô Danh, chàng đệ tử của thần thám Địch Nhân Kiệt giải mã những vụ án ly kỳ, bí ẩn.

Phần này tiếp tục theo chân Lư Lăng Phong (Lưu Trí Dương thủ vai) và Tô Vô Danh (Dương Húc Văn thủ vai) sau chuyến Tây hành trở về Trường An. Không còn thời gian nghỉ ngơi, họ lập tức lao vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi và những vụ án kỳ quái.

Đầu thu năm Tiên Thiên thứ hai, thủ đô Trường An rối ren, cặp đôi cùng đội điều tra hộ tống "quả đào vàng". Tại một dịch quán, sự kiện kinh hoàng xảy ra: một con đại điêu bất ngờ lao vào hoàng đế, làm đại tướng quân bị thương nặng.

Lịch chiếu phim Đường triều quỷ sự lục 3 vào ngày 8/11

Khi Lư Lăng Phong chém rơi con chim, anh chết lặng khi thấy khuôn mặt của Lưu Thập Thất - người từng bị chém đầu xuất hiện trên thân chim, hé lộ bí ẩn về sự hồi sinh phi thường.

Điểm nhấn của Trường An không chỉ nằm ở kịch bản, mà còn ở đầu tư sản xuất công phu và kỹ thuật kể chuyện đột phá. Hơn 30 triệu NDT được chi để tái hiện 108 phường Trường An với độ chi tiết cao, từ phố phường nhộn nhịp đến chợ âm u kỳ bí.

Từng phục trang, đạo cụ đều được làm thủ công, mang đến không khí sống động thời Đường. Yếu tố rùng rợn được nâng cấp với hơn 2.000 đạo cụ thủ công cùng các vụ án mới như hiến tế người sống hay điều khiển linh hồn. Các phản diện như "Hồng y yêu nữ" thao túng người bằng côn trùng độc hay "Sát thủ tỳ bà" giết người bằng dây đàn khiến kịch tính phim tăng lên đáng kể.

Đường triều quỷ sự lục 3 lên sóng từ 8/11, vào 5h chiều hàng ngày. Ngày đầu chiếu 6 tập. Các ngày tiếp theo sẽ chiếu 2 tập/ ngày. Phim chiếu liên tục. Đến 23/11 sẽ có gói xem trước kết phim.

Phim còn phát sóng xen kẽ 40 tập chính, mini series song song và 21 tập ngoại truyện, buộc khán giả theo dõi trọn bộ để hiểu đầy đủ câu chuyện, mang đến trải nghiệm xem phim khác biệt.

Trên đây là lịch chiếu phim Đường triều quỷ sự lục 3 mời quý bạn đọc đón xem.