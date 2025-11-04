(VTC News) -

Nội dung phim Nice to not meet you

Phim Nice to not meet you (tạm dịch: Gặp bạn không vui) thuộc thể loại hài hước - lãng mạn - melodrama, kể câu chuyện tình yêu giữa một nữ phóng viên cùng với một ngôi sao đáng ghét.

Lee Jung Jae đảm nhận vai nam chính Im Hyeon Jun, diễn viên nổi tiếng nhưng đang bị đóng khung vào hình tượng cảnh sát chính trực. Khi chuẩn bị bước vào mùa thứ 5 của loạt phim nâng tầm tên tuổi của mình, trong lòng Hyeon Jun lại cháy lên ước mơ được thử sức với thể loại lãng mạn.

Ở chiều ngược lại, Lim Ji Yeon đảm nhận vai nữ chính Wi Jeong Sin. Cô là nữ phóng viên mảng chính trị, từng đoạt được giải thưởng danh giá với loạt phóng sự điều tra đầy chân thực. Dẫu vậy, sau khi theo đuổi một vụ bê bối tham nhũng, Wi Jeong Sin bị giáng xuống làm mảng giải trí.

Lịch chiếu phim Nice to not meet you vào ngày 3/11/2025

Vì việc này, Wi Jeong Sin đã gặp Im Hyeon Jun. Là một fan hâm mộ của Im Hyeon Jun với hình tượng chính trực, thế nhưng khi quen biết anh ngoài đời, cô lại cảm thấy thất vọng vô cùng trước sự khác biệt giữa hình tượng và thực tế. Dẫu vậy sau đó, cả hai lại từng bước dấn thân vào một mối quan hệ lãng mạn thật sự.

Phim Nice to not meet you lên sóng tập đầu vào tối ngày 3/11 trên đài tvN (Hàn Quốc) sau khi phim “Bậc thầy hòa giải” của Han Suk Kyu kết thúc.

Trên đây là lịch chiếu phim Nice to not meet you mời quý bạn đọc đón xem.