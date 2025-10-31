(VTC News) -

Nội dung phim Thiên địa kiếm tâm

Thiên địa kiếm tâm do Thành Nghị đóng chính được đánh giá cao ở phần nhìn mãn nhãn và diễn xuất tiến bộ của nam diễn viên.

Thiên địa kiếm tâm đây là phần cuối cùng trong series Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, kể câu chuyện của Vương Quyền Phú Quý (Thành Nghị thủ vai) và nàng yêu tinh nhện Thanh Đồng (Lý Nhất Đồng thủ vai).

Từ nhỏ tới lớn, Vương Quyền Phú Quý được nuôi dạy dưới tình yêu khắc nghiệt của cha. Vương Quyền Hoằng Nghiệp muốn biến con trai thành món vũ khí tối thượng của Nhất Khí Minh. Dẫu vậy, điều này khiến Vương Quyền Phú Quý phải sống một cuộc đời vô cảm, cũng không được ngắm nhìn sự tươi đẹp của thế gian.

Mọi chuyện chỉ thay đổi với sự xuất hiện của nàng Thanh Đồng lương thiện, xinh đẹp. Thế nhưng cô lại là một yêu tinh được cài vào Vương Quyền sơn trang. Không chỉ vậy, vì những biến cố quá khứ nên Vương Quyền Hoằng Nghiệp luôn giữ thái độ thù địch với yêu tộc, thế nên chuyện tình của họ ngay từ đầu đã được định sẵn sẽ phải đối mặt với muôn vàn chông gai.

Thiên địa kiếm tâm lên sóng tập đầu tiên vào ngày 25/10

Lịch chiếu phim Thiên địa kiếm tâm

Thiên địa nhất tâm dài 36 tập, khởi chiếu từ ngày 25/10 trên iQIYI và VieON, dự án nhanh chóng tạo ra làn sóng thảo luận mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, trái ngược với nhiệt độ cao trên nền tảng, lượt xem có dấu hiệu chững lại, thậm chí giảm sút theo từng tập. Tóm tắt nhanh, phim được khen về hình ảnh, kỹ xảo và diễn xuất, nhưng lại đang đứng trước bình cảnh về lượt xem.

Dưới đây là lịch chiếu phim Thiên địa kiếm tâm chi tiết nhất:

Ngày 25/10: Tập 1 - 5

Ngày 26/10 : Tập 6 -7

Ngày 27/10: Tập 8 - 9

Ngày 28/10 : Tập 10 - 11

Ngày 29/10 : Tập 12 - 13

Ngày 30/10 : Tập 14 - 15

Ngày 31/10: Tập 16 - 17

Ngày 1/11 : Tập 18 -19

Ngày 2/11: Tập 20 - 21

Ngày 3/11 : Tập 22 - 23

Ngày 4/11 : Tập 24 - 25

Ngày 5/11 : Tập 26 - 27

Ngày 6/11: Tập 28 - 29

Ngày 7/11 : Tập 30 - 31

Ngày 8/11: Tập 32

Ngày 9/11 : Tập 33

Ngày 13/11 : Tập 34

Ngày 14/11 : Tập 35

Ngày 15/11: Tập 36 (hết phim)

Trên đây là lịch chiếu phim Thiên địa kiếm tâm mời quý bạn đọc đón xem.