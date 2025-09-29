(VTC News) -

Nội dung phim First Lady

Phim First Lady kể câu chuyện của Cha Su Yeon (Eugene thủ vai) - phụ nữ kiên cường, đồng hành cùng chồng mình là Hyun Min Cheol (Ji Hyun Woo thủ vai) trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống. Nói về xuất thân, Su Yeon là tiểu thư giàu có nhưng chấp nhận kết hôn với một chàng trai nghèo vì tình yêu.

Cô đồng hành, dùng cả đời để giúp đỡ chồng mình, bất chấp người ngoài dèm pha. Su Yeon còn từng là thành viên Quốc hội, nhưng tham vọng chính trị liên tục bị ngăn cản bởi cha cô, người khi đó đang giữ chức lãnh đạo đảng. Trước tình thế đó, cô chuyển mục tiêu sang hỗ trợ Min Cheol và đặt trọn niềm tin vào chồng.

Tuy nhiên, giữa lúc Su Yeon chuẩn bị cho vai trò Đệ nhất phu nhân, Min Cheol bất ngờ yêu cầu ly hôn chỉ 67 ngày trước lễ nhậm chức Tổng thống vì có người thứ 3 chen chân. Mối quan hệ giữa họ trở nên lạnh nhạt, căng thẳng, và còn bị đẩy vào những mâu thuẫn sâu sắc hơn bởi Sin Hae Rin (Lee Min Young thủ vai), thư ký bí mật kiêm người bạn thân thiết nhất của Min Cheol.

First Lady là bộ phim xoay quanh việc ly hôn giữa tổng thống và đệ nhất phu nhân Hàn Quốc vô cùng hay cấn và hấp dẫn

Trong hai tháng cuối trước ngày nhậm chức, Su Yeon phải xoay xở giữa âm mưu chính trị, bí mật gia đình và các cuộc đấu tranh quyền lực đe dọa đảo lộn toàn bộ cuộc sống của cô.

Lịch chiếu phim First Lady

Phim First Lady lên sóng tập đầu tiên vào ngày 24/9. Mỗi tuần phát sóng 1 tập vào thứ 4 hàng tuần.

First Lady được đánh giá cao về kịch bản, khi hài hòa giữa drama tâm lý gia đình, tiểu tam lắt léo và những mâu thuẫn chính trị gay cấn. Những tình tiết xoay quanh đấu đá nội bộ, bí mật gia đình, và các âm mưu chính trị vừa kịch tính vừa cuốn hút, giúp khán giả liên tục hồi hộp theo dõi từng bước đi của các nhân vật.

Trên đây là lịch chiếu phim First Lady mời quý bạn đọc đón xem.