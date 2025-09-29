'Tử chiến trên không' dựa trên vụ cướp máy bay có thật nào ở Việt Nam?

(VTC News) -

Năm 1978, khi đất nước thống nhất chưa lâu, ngành hàng không dân dụng Việt Nam vẫn còn non trẻ và sơ khai. Quy trình kiểm soát an ninh lúc bấy giờ chưa có máy soi chiếu hành lý hay cổng quét kim loại.

Chính kẽ hở này tạo điều kiện cho vụ không tặc kinh hoàng xảy ra tại sân bay Đà Nẵng, trở thành sự kiện chấn động lịch sử hàng không Việt Nam, và trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim Tử chiến trên không.

52 phút sinh tử trên chuyến bay DC4

12h25 trưa 28/6/1978, chiếc Douglas DC-4 số hiệu VN-C501 chở 60 hành khách khởi hành từ Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuột - Tân Sơn Nhất. Phi hành đoàn gồm cơ trưởng Phạm Trung Nam, cơ phó Nguyễn Văn Nghĩa, cơ giới Hoàng Sâm, cơ giới phụ Nhung, hoa tiêu Hương cùng hai tiếp viên Huỳnh Thu Cúc và Ngô Kim Thanh.

Chỉ 8 phút sau khi cất cánh, không tặc xông ra khống chế hành khách và phi hành đoàn. Bốn tên không tặc - An, Kính, Dũng, Thảo đồng loạt rút vũ khí, dí dao, súng, lựu đạn uy hiếp tiếp viên, ép mở cửa buồng lái: “Đứng im! Chúng tao cướp máy bay!”.

Chiếc máy bay Douglas DC-4 số hiệu VN-C501 bị không tặc khống chế khi khởi hành từ Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuột – Tân Sơn Nhất.

Tiếp viên Huỳnh Thu Cúc nhanh trí bấm nút báo động ngầm, gửi tín hiệu đến tổ lái. Ngay lúc ấy, chiến sĩ cảnh vệ trên không tên Huệ rút súng nhắm vào kẻ cầm lựu đạn, nhưng bị hắn thách thức: “Mày bắn đi, tao cho nổ tung chết hết”. Huệ lưỡng lự, lập tức bị một tên khác lao tới đánh gục, cướp khẩu K54 rồi chĩa thẳng vào tiếp viên Kim Thanh, buộc cô gọi mở cửa buồng lái.

Ý đồ của nhóm không tặc là khống chế phi công, ép máy bay bay ra nước ngoài. Bà Kim Thanh kiên quyết không tuân lệnh, chúng bắn bốn phát đạn vào đùi cô.

Trong buồng lái, cơ giới Hoàng Sâm nhìn qua khe cửa, thấy bọn không tặc liền hô to “Có không tặc!”. Tổ lái lập tức báo khẩn về sân bay Đà Nẵng, xin quay đầu. Cơ trưởng Phạm Trung Nam cùng đồng đội dùng cột chèn hàng chặn cửa, quyết liệt giữ vững phòng tuyến.

Ở ngoài khoang khách, không tặc càng thêm tàn bạo. Tiếp viên Thu Cúc bị bắn vào chân vì không chịu gọi mở cửa, nhưng chị giả vờ ngất để thoát khỏi sự khống chế. Chúng chuyển sang lôi cảnh vệ Huệ lên buộc gõ cửa, song anh dũng chống cự và hứng chịu hàng loạt nhát dao, ngã gục.

Cuộc đấu súng dữ dội nổ ra ngay trước cửa buồng lái. Phi công Nguyễn Văn Hương, người duy nhất mang theo súng, bắn trả ba phát, hạ gục tên cầm súng, dù bản thân cũng trúng hai viên đạn. Cơ giới Sâm hy sinh.

Khi kế hoạch thất bại, một tên liều lĩnh ném lựu đạn vào buồng lái, nhưng quả nổ bật ngược lại, giết chính hắn và khiến nhiều người trong tổ bay trọng thương. Máy bay chao đảo dữ dội, khách gào khóc hoảng loạn.

Các thành viên tổ bay trong chuyến DC4 kiên cường chống trả không tặc để bảo vệ máy bay và hành khách.

Bọn không tặc điên cuồng bắn vào động cơ và thùng xăng, định đốt cháy tất cả. Nhưng đạn trượt trong luồng gió mạnh. Trong hỗn loạn, chúng phá cửa, lao ra ngoài. Hai tên rơi xuống sông Cẩm Lệ; một tên tử vong gần đường băng sân bay Đà Nẵng.

Bất chấp hỏng hóc nặng, cơ trưởng Phạm Trung Nam bình tĩnh điều khiển, đưa máy bay đáp xuống an toàn. Chỉ trong 52 phút sinh tử, tổ bay và tiếp viên chiến đấu quả cảm, bảo vệ hàng chục sinh mạng.

Kế hoạch táo tợn của Nguyễn Văn An, đồng bọn

Sau điều tra, Nguyễn Văn An, một đại úy công binh chế độ cũ ở Khuê Trung, Cẩm Lệ là kẻ chủ mưu. Năm 1978, hắn rủ rê nhiều kẻ đồng lõa, trong đó có Châu Đình Kính, Châu Đình Dũng, Trần Văn Thảo, Chênh Sênh Công cùng vợ và một số tay sai, lập kế hoạch cướp máy bay nhằm đào tẩu ra nước ngoài.

Lợi dụng việc kiểm tra an ninh lỏng lẻo, An khéo léo giấu súng ngắn và lựu đạn trong bức tượng thạch cao, ngụy trang dưới danh nghĩa quà tặng giáo dục và để con trai 7 tuổi cầm, dễ dàng qua cửa kiểm soát. Các đồng bọn cũng mang dao, súng lên máy bay.

Ảnh minh họa từ phim "Tử chiến trên không".

Trên máy bay, hắn chính là người cất tiếng bí ẩn ra lệnh đồng bọn lôi Kim Thanh đến buồng lái ép gõ cửa khi thấy Thu Cúc đã ngất xỉu. Hắn cũng là người ra lệnh đồng bọn quăng lựu đạn phá cửa buồng lái.

Khi lựu đạn phát nổ, một số hành khách bị thương, trong đó có An và ba đứa con của An. Từ An, lực lượng điều tra phát hiện thêm những đồng bọn khác là Sương (vợ An), Huệ, Mai, Sơn.

Ngày 9/9/1978, Viện Kiểm sát quân sự trung ương truy tố Nguyễn Văn An cùng đồng bọn ra tòa. Đến ngày 4/10, Tòa án quân sự xử phạt Nguyễn Văn An mức án tử hình, những đồng phạm còn lại bị xử phạt từ 2-8 năm tù.

Nhân chứng sống xúc động khi xem phim

Gần nửa thế kỷ trôi qua, vụ cướp máy bay chấn động lịch sử được tái hiện trong bộ phim Tử chiến trên không. Cơ trưởng Phạm Trung Nam cùng hai tiếp viên Huỳnh Thu Cúc và Ngô Kim Thanh - những nhân chứng sống không giấu nổi xúc động khi xem bộ phim. Họ biết rằng, chính sự dũng cảm và kiên định của tập thể ngày hôm đó đã cứu cả chuyến bay khỏi thảm kịch.

Cựu tiếp viên Ngô Kim Thanh nghẹn ngào chia sẻ, bà như sống lại khoảnh khắc 52 phút đối đầu nghẹt thở với không tặc hơn 40 năm trước. “Các diễn viên đã lột tả chân thực sự hồi hộp giữa ranh giới sống – chết. Tôi từng xem nhiều phim về không tặc, nhưng tác phẩm này đặc biệt vì khắc họa lại sự kiện có thật, một dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử hàng không Việt Nam”.

Cựu tiếp viên Huỳnh Thu Cúc và Ngô Kim Thanh.

Cơ trưởng Phạm Trung Nam cũng bồi hồi khi nhìn lại quá khứ: “Tôi cũng thấy hồi hộp khi theo dõi bộ phim. Là người trực tiếp trải qua sự kiện trong quá khứ, tôi lại càng cảm thấy ý nghĩa nhiều hơn”.

Nhân chứng - cựu ảnh vệ Nguyễn Đắc Thoại kể có những khoảnh khắc cơ thể run lên, như thể mình vừa được kéo ngược về những năm tháng công tác. Chung cảm xúc ấy, cựu tiếp viên Đàm Thị Lệ Hằng bày tỏ niềm tự hào.

Với bà, bộ phim đã khắc họa trọn vẹn khí phách, tinh thần nhiệt huyết và quyết tâm bảo vệ hành khách – phẩm chất mà thế hệ tiếp viên hàng không năm ấy coi là lẽ sống. Bà gọi đó là những năm tháng tuổi trẻ đầy cống hiến, khi họ dành trọn thanh xuân để gắn bó với bầu trời và sự an toàn của hàng trăm hành khách trên mỗi chuyến bay.