Sáng 10/7, truyền thông Hàn đồng loạt đưa tin về việc Lee Jong Suk và IU chia tay sau 4 năm hẹn hò. Theo Dispatch, công ty EDAM Entertainment, quản lý IU xác nhận thông tin này. "Hai người vừa mới chia tay. Họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với tư cách là đồng nghiệp", phía công ty cho biết.

Một người quen thân thiết của cả hai cũng tiết lộ: "Họ kết thúc chuyện tình cảm vì ít gặp nhau do lịch trình bận rộn".

Thời gian gần đây, tin đồn cặp đôi tan vỡ rộ lên trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Song cả hai giữ động thái im lặng và tập trung vào công việc.

IU và Lee Jong Suk đường ai nấy đi sau 4 năm hẹn hò. Ảnh: Newsis.

Lee Jong Suk quen biết IU năm 2012 khi họ dẫn chương trình âm nhạc SBS Inkigayo. Anh nói: "Chúng tôi đã là bạn từ những năm 20 tuổi và gặp nhau khi còn khá trẻ. Vì vậy, khi cô ấy nói với tôi ‘Anh đã trưởng thành hơn rất nhiều’, tôi càng muốn trưởng thành và sống tốt hơn so với bây giờ".

Lee Jong Suk và IU là bạn bè suốt nhiều năm và trở thành người yêu vào tháng 9/2022. Ngày 31/12/2022, thông qua công ty quản lý, họ thừa nhận đang hẹn hò. Thông tin lập tức gây chú ý bởi Lee Jong Suk và IU là hai ngôi sao hàng đầu của ngành giải trí Hàn Quốc.

Nam diễn viên Lee Jong Suk sinh năm 1989, được biết đến qua các tác phẩm School 2013, Pinocchio, W, While You Were Sleeping, I Hear Your Voice, Big Mouth…

IU tên thật là Lee Ji Eun, sinh năm 1993 và được mệnh danh là "em gái quốc dân". Cô hiện là nữ ca sĩ có lượng fan đông đảo và sở hữu khối tài sản kếch xù ở showbiz Hàn Quốc. Bên cạnh công việc ca hát, IU cũng tham gia một số bộ phim truyền hình như Người tình ánh trăng, Dream High, Khách sạn Del Luna…