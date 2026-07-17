Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 17/7/2026 - XSGL 17/7

Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 17/7/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSGL 17/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Gia Lai mở thưởng ngày 10/7/2026 với giải đặc biệt là 725065 và các hạng giải khác như sau:
Kết quả xổ số Gia Lai ngày 3/7/2026 có giải đặc biệt là 072277 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
Kết quả xổ số ngày 26/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Gia Lai mở thưởng như sau:
Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Gia Lai mở thưởng ngày 19/6/2026 như sau:
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Gia Lai gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai 1 số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho những vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào của 5 số còn lại so với giải đặc biệt.
- Thứ Hai: XSMT do Công ty XSKT Huế và Phú Yên quay số mở thưởng.
- Thứ Ba: XSMT do Công ty XSKT Quảng Nam và Đắk Lắk quay số mở thưởng.
- Thứ Tư: XSMT do Công ty XSKT Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.
- Thứ Năm: XSMT do Công ty XSKT Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị quay số mở thưởng.
- Thứ Sáu: XSMT do Công ty XSKT Ninh Thuận, Gia Lai quay số mở thưởng.
- Thứ Bảy: XSMT do Công ty XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi quay số mở thưởng.
- Chủ nhật: XSMT do Công ty XSKT Kon Tum, Khánh Hòa và Huế quay số mở thưởng.
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