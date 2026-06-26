Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 26/6/2026 - XSGL thứ Sáu 26/6

Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 26/6/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSGL 26/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 26/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 26/6/2026 - Xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 26/6/2026

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- XSGL 19/6/2026

Kết quả xổ số Gia Lai ngày 19/6/2026 có giải đặc biệt là 386419 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSGL 19/6, kết quả xổ số Gia Lai ngày 19/6/2026.

- XSGL 12/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai công bố kết quả xổ số ngày 12/6/2026 với giải đặc biệt là 417965 và các hạng giải khác như sau:

XSGL 12/6, kết quả xổ số Gia Lai ngày 12/6/2026.

- XSGL 5/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai mở thưởng ngày 5/6/2026 như sau:

XSGL 5/6, kết quả xổ số Gia Lai ngày 5/6/2026.

- XSGL 29/5/2026

Kết quả xổ số ngày 29/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai mở thưởng có giải đặc biệt là 962064 và các hạng giải khác như sau:

XSGL 29/5, kết quả xổ số Gia Lai ngày 29/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSGL

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Gia Lai gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, cho các vé sai 1 số ở bất kỳ hàng nào theo thứ tự so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT gồm đài Huế, Phú Yên thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT gồm đài Quảng Nam và Đắk Lắk thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT gồm đài Đà Nẵng và Khánh Hòa thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMT gồm đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMT gồm đài Ninh Thuận, Gia Lai thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMT gồm đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi thực hiện quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT gồm đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế thực hiện quay số mở thưởng.

Câu hỏi thường gặp

Mua vé số Gia Lai ở đâu?

Người chơi có thể mua vé số Gia Lai tại các đại lý vé số hoặc người bán vé số dạo.

Xổ số Gia Lai quay vào ngày nào và lúc mấy giờ?

XSGL do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Gia Lai quay số mở thưởng vào lúc 17h15 thứ Sáu hàng tuần.

Trúng xổ số Gia Lai nhận thưởng ở đâu?

Người trúng số lĩnh thưởng tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Gia Lai hoặc tại chi nhánh, văn phòng đại diện và đại lý của công ty.

Theo dõi kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 26/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.