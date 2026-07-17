Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 17/7/2026 - XSBD 17/7

Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 17/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBD 17/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 17/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 17/7/2026 - Xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 17/7/2026

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- XSBD 10/7/2026

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 10/7/2026 có giải đặc biệt là 663795 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBD 10/7, kết quả xổ số Bình Dương ngày 10/7/2026.

- XSBD 3/7/2026

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 3/7/2026 có giải đặc biệt là 058812 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBD 3/7, kết quả xổ số Bình Dương ngày 3/7/2026.

- XSBD 26/6/2026

Kết quả xổ số ngày 26/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng với giải đặc biệt là 465521 và các hạng giải khác như sau:

XSBD 26/6, kết quả xổ số Bình Dương ngày 26/6/2026.

- XSBD 19/6/2026

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 19/6/2026 có giải đặc biệt là 945100 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBD 19/6, kết quả xổ số Bình Dương ngày 19/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải đảm bảo còn nguyên khổ, nguyên hình, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có giá trị đổi thưởng trong 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn theo quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng sẽ lĩnh tổng giá trị tất cả các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai do Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba do Công ty XSKT Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư do Công ty XSKT Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm do Công ty XSKT Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do Công ty XSKT Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy do Công ty XSKT Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty XSKT Kiên Giang, Tiền Giang và Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 17/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.