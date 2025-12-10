Không có hồ sơ thông tin sản phẩm, 3 loại mỹ phẩm của một công ty bị thu hồi

(VTC News) -

Ba sản phẩm gồm dầu gội đầu suôn mượt, dầu xả suôn mượt và gel tắm dưỡng da do Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Vimac chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và trực tiếp sản xuất.

Doanh nghiệp kê khai địa chỉ trên hồ sơ công bố là Lô B1-11 Shophouse Vinhomes Gardenia Mỹ Đình, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Địa chỉ hiện tại của công ty là tầng 5, tòa nhà 74 Miếu Đầm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Cơ sở sản xuất đặt tại Ô CN08, cụm công nghiệp Nguyên Khê, trước đây thuộc xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh; nay thuộc xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội. Doanh nghiệp có mã số đăng ký kinh doanh 0109178231.

Ba sản phẩm dầu gội, dầu sả, gel tắm dưỡng da bị đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu huỷ trên toàn quốc do không có hồ sơ thông tin sản phẩm. (Ảnh minh hoạ)

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho toàn bộ cơ sở kinh doanh và sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn dừng ngay việc kinh doanh, sử dụng ba sản phẩm vi phạm và trả lại cho đơn vị cung ứng. Các sở cần tổ chức thu hồi triệt để số sản phẩm này, đồng thời kiểm tra, giám sát việc chấp hành và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Vimac, Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương gửi thông báo thu hồi tới tất cả đơn vị phân phối và cơ sở sử dụng; tiếp nhận sản phẩm bị trả lại và thu hồi toàn bộ số mỹ phẩm không đáp ứng quy định để tiêu hủy. Doanh nghiệp phải gửi báo cáo kết quả thu hồi về Cục trước 6/1/2026.

Cục cũng giao Sở Y tế Hà Nội giám sát quá trình Vimac thực hiện thu hồi sản phẩm, đồng thời thu hồi các số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm 15077/23/CBMP-HN, 15078/23/CBMP-HN và 15079/23/CBMP-HN theo quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BYT. Sở sẽ tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mới của doanh nghiệp và phải báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 21/1/2026.

Động thái của Cục Quản lý Dược được đưa ra trong bối cảnh nhiều sai phạm trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm liên tiếp bị phát hiện. Trong một đợt kiểm tra vừa qua, cơ quan này đã đột xuất làm việc tại 38 cơ sở và phát hiện 17 đơn vị vi phạm. Ở 20 tỉnh, thành khác, lực lượng thanh tra y tế cũng ghi nhận 48 trường hợp sai phạm sau khi rà soát 865 cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh.