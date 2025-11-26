Thu hồi lô thuốc cảm cúm Padobaby do không đạt chất lượng

(VTC News) -

Cục Quản lý Dược ban hành quyết định thu hồi toàn quốc lô thuốc bột uống Padobaby số 110224 do vi phạm chất lượng mức độ 3 - mức nghiêm trọng theo quy định. Lô thuốc được sản xuất ngày 21/2/2024, hạn dùng 20/2/2027, thuộc Công ty cổ phần dược Medipharco.

Padobaby là thuốc điều trị đau nhẹ, hạ sốt và giảm triệu chứng cảm cúm, chứa paracetamol và chlorpheniramin maleat, được sử dụng cho cả trẻ em và người lớn. Mẫu thuốc được lấy tại Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Phúc Tuấn (Hà Nội) và gửi kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương cùng Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM.

Padobaby là thuốc điều trị đau nhẹ, hạ sốt và giảm triệu chứng cảm cúm. (Ảnh minh hoạ)

Kết quả cho thấy hàm lượng Methylparaben - chất bảo quản thường dùng trong thuốc và mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn. Sai lệch này có thể làm giảm độ ổn định của chế phẩm, ảnh hưởng mức độ an toàn khi sử dụng.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Medipharco ngừng kinh doanh, biệt trữ toàn bộ số thuốc tồn và báo cáo tình hình phân phối trong bảy ngày. Doanh nghiệp phải thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, nhà thuốc, bệnh viện; hoàn tất thu hồi trong 30 ngày. Doanh nghiệp đồng thời chịu toàn bộ chi phí xử lý thuốc và trách nhiệm bồi thường theo quy định.

Các cơ sở bán buôn, bán lẻ và cơ sở khám chữa bệnh phải dừng cấp phát, sử dụng và hoàn trả thuốc về nơi cung ứng. Người dân được khuyến cáo kiểm tra số lô để ngừng sử dụng nếu đang có sản phẩm.

Sở Y tế Thừa Thiên - Huế được giao giám sát quá trình thu hồi, đánh giá nguy cơ sản phẩm lưu hành trên thị trường; Sở Y tế các địa phương khác phải thông báo rộng rãi và xử lý đơn vị vi phạm nếu không tuân thủ.