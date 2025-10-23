Khởi tố vụ án 13 tàu cá tháo thiết bị giám sát để khai thác trái phép ở vùng cấm

(VTC News) -

Sáng 23/10, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can để điều tra về hành vi “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử” theo quy định tại Điều 287 Bộ luật Hình sự.

Hai bị can gồm: Phạm Văn Minh (SN 1977, trú tại xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Đức Trung (SN 1980, trú tại đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh).

2 bị can thực nghiệm lại hiện trường.

Trước đó, kết quả điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ 24/6 - 28/6/2025, tại vùng biển đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh), Phạm Văn Minh đã liên hệ, thỏa thuận với 13 chủ tàu cá để tháo thiết bị VMS nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, nhằm hoạt động khai thác trái phép.

Minh trực tiếp nhận 7 thiết bị VMS từ các tàu cá và cùng Nguyễn Đức Trung lắp đặt lại trên 2 tàu QN-65076-TS và QN-41320-TS do Trung quản lý, đồng thời Trung tiếp tục nhận thêm 6 thiết bị VMS khác để cất giấu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định, Phạm Văn Minh và Nguyễn Đức Trung đã tổ chức tháo trái phép tổng cộng 13 thiết bị giám sát hành trình tàu cá, gây cản trở, rối loạn hệ thống giám sát, quản lý của cơ quan chức năng trong thời gian từ 24/6 - 14/7/2025 (trên 168 giờ).

Các thiết bị liên quan đến vụ án.

Theo Cơ quan chức năng, đây là vụ việc điển hình, có tính chất nghiêm trọng, lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh khi 13 tàu cá cố tình tháo thiết bị giám sát hành trình (VMS) để khai thác thủy sản trái phép trong vùng cấm.

Những vi phạm về thiết bị VMS nằm trong nhóm nghiêm trọng nhất theo khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Hành vi của những người liên quan không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, giám sát tàu cá, mà còn ảnh hưởng đến công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển và nỗ lực chống khai thác IUU của tỉnh Quảng Ninh nói chung, Việt Nam nói riêng, nhất là trong bối cảnh toàn quốc đang nỗ lực “tuyên chiến” với vi phạm IUU, quyết tâm tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC trong năm 2025.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.