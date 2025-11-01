Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 1/11/2025 - XSHG 1/11

XSHG 1/11. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 1/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang. Kết quả XSHG 1/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 1/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 1/11/2025 - XS đài Hậu Giang thứ Bảy ngày 1/11/2025

Xem lại KQXS Hậu Giang các ngày quay thưởng trước

- XSHG 25/10, kết quả xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 25/10/2025

XSHG 25/10, kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 25/10/2025.

- XSHG 18/10/2025

XSHG 18/10, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 18/10/2025.

- XSHG 11/10/2025

XSHG 11/10, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 11/10/2025.

- XSHG 4/10/2025

XSHG 4/10, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 4/10/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSHG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Hậu Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho vé trúng 5 số sau cùng theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- Thứ Ba: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre.

- Thứ Tư: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.

- Thứ Năm: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận.

- Thứ Sáu: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh.

- Thứ Bảy: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM, Long An.

- Chủ nhật: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 1/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.