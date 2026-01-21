Kết quả Real Madrid vs AS Monaco, giải Champions League 2026 mới nhất

(VTC News) -

Real Madrid 6-1 AS Monaco Mbappe 5' Mbappe 26' Mastantuono 51' Kehrer (PL) 55' Vinicius 63' 72' Teze Bellingham 80'

Trận Real Madrid đấu với AS Monaco thuộc lượt 7 vòng phân hạng UEFA Champions League mang đến cho người hâm mộ bữa tiệc bàn thắng. Kylian Mbappe ghi 2 bàn vào lưới đội bóng cũ, góp công vào chiến thắng đậm của Real Madrid trên sân nhà.

Mbappe giúp Real Madrid thắng AS Monaco 6-1.

Real Madrid nhanh chóng thể hiện quyết tâm bằng thế trận tấn công áp đảo ngay từ những phút đầu. Hàng công chơi hiệu quả là yếu tố then chốt giúp Real Madrid làm chủ trận đấu. Kylian Mbappe tiếp tục là ngôi sao sáng nhất khi liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương và ghi dấu ấn đậm nét trên bảng tỉ số với một cú đúp.

"Bữa tiệc bàn thắng" chỉ thực sự bắt đầu trong hiệp 2 khi Real Madrid có thêm 4 bàn. Hàng công đội chủ nhà tạo ra sức ép lớn khiến AS Monaco phải lùi sâu phòng ngự trong phần lớn thời gian thi đấu. AS Monaco không có nhiều cơ hội phản kháng. Tình huống rút ngắn tỷ số của Jordan Teze không có nhiều ý nghĩa.

Các bàn thắng của Franco Mastantuono, Vinicius Junior, Jude Bellingham và pha phản lưới của Thilo Kehrer giúp Real Madrid kết thúc trận đấu với chiến thắng 6-1.

Đội hình Real Madrid vs AS Monaco

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga, Tchouameni, Bellingham, Guler, Mastantuono, Mbappe, Vinicius.

AS Monaco: Khon, Vanderson, Dier, Kehrer, Caio, Zakaria, Teze, Akliouche, Ansu Fati, Golovin, Balogun.

Thông tin Real Madrid và AS Monaco

Thuật toán mô phỏng của Opta đánh giá cơ hội thắng của Real Madrid lên tới 70%, trong khi AS Monanco chỉ là 13,3%. Những con số cho thấy Real Madrid vượt trội hoàn toàn so với AS Monaco. Cơ hội giành chiến thắng của đội chủ sân Bernabeu cao hơn đối thủ rất nhiều.

Sau hai thất bại liên tiếp ở các đấu trường Cúp, tân HLV Alvaro Arbeloa có màn ra mắt suôn sẻ tại La Liga khi Real Madrid đánh bại Levante 2-0. Kết quả này vừa giải tỏa áp lực, vừa mang lại sự tự tin cần thiết cho các cầu thủ trước cuộc tiếp đón AS Monaco. Real Madrid có cơ sở lạc quan khi họ thắng tới 15/17 trận gần nhất trên sân nhà.

Mbappe sẵn sàng trở lại khi Real Madrid đấu với AS Monaco.

AS Monaco hiện xếp thứ 19 tại UEFA Champions League với 9 điểm. Đội bóng Pháp thời gian gần đây thể hiện phong độ không ổn định. Khả năng thầy trò Sebastien Pocognoli tạo nên bất ngờ trên sân của Real Madrid là không cao.

Real Madrid chịu tổn thất lực lượng đáng kể khi Alvaro Carreras bị treo giò, trong khi Eder Militao, Trent Alexander-Arnold, Rodrygo, Ferland Mendy và Antonio Rudiger đều vắng mặt vì chấn thương. Brahim Diaz cũng chưa trở lại sau AFCON. Dù vậy, đội chủ sân Bernabeu đón tin tích cực khi Kylian Mbappe bình phục chấn thương đầu gối và sẵn sàng lĩnh xướng hàng công.

AS Monaco không gặp vấn đề về án treo giò, đồng thời nhiều khả năng có sự phục vụ của Balogun. Tuy nhiên, đội khách thiếu vắng Paul Pogba cùng các cầu thủ Lukas Hradecky, Christian Mawissa, Takumi Minamino và Mohammed Salisu do chấn thương, bộ đôi Krepin Diatta và Lamine Camara chưa thể góp mặt vì vừa kết thúc AFCON.