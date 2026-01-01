Kết quả Bodo Glimt vs Man City, giải Champions League 2026 mới nhất

(VTC News) -

Bodo Glimt 2-0 Man City Tiếp tục cập nhật

Trận Bodo Glimt đấu với Man City thuộc lượt 7 vòng phân hạng UEFA Champions League bắt đầu lúc 0h45 ngày 21/1.

Đội hình Bodo/Glimt vs Man City

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Berg, Evjen, Brunstad Fet, Blomberg, Hauge, Hogh.

Man City: Donnarumma, Lewis, Khusanov, Alleyne, Ait-Nouri, Rodri, Reijnders, O’Reilly, Foden, Cherki, Haaland.

Man City đấu với Bodo Glimt trên sân khách.

Thông tin Bodo/Glimt và Man City

Thuật toán mô phỏng của Opta đánh giá cơ hội thắng của Bodo/Glimt chỉ là 15,9%, trong khi Man City lên tới 65,9%. Có thể thấy cán cân sức mạnh nghiêng hẳn về phía Man City, còn Bodo/Glimt chỉ được xem là cửa dưới và cần một kịch bản thật sự đặc biệt mới có thể tạo nên bất ngờ.

Bodo/Glimt có lần đầu tiên tham dự UEFA Champions League. Đội chủ sân Aspmyra chưa giành được chiến thắng nào sau 6 trận đấu (3 hoà, 3 thua), đứng thứ 32 trên bảng xếp hạng league phase UEFA Champions League. Với chỉ 3 điểm, cách nhóm play-off 4 điểm, đại diện của Na Uy rất khó giành quyền đi tiếp.

Man City vừa thua 0-2 trong trận derby với Man Utd ở Ngoại Hạng Anh, nâng chuỗi trận không thắng lên 4 vòng đấu liên tiếp. Dù vậy, ở Champions League, tình hình của Man City dễ thở hơn. Họ đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng và chắc suất đi tiếp, dù chưa đảm bảo vị trí vào thẳng vòng 1/8.

Bodo/Glimt không có sự phục vụ của Jostein Gundersen (treo giò). Bên cạnh đó, Haitam Aleesami cũng vắng mặt vì chấn thương gân kheo, khiến HLV Kjetil Knutsen nhiều khả năng phải bố trí Odin Luras Bjortuft đá cặp cùng Villads Nielsen ở trung tâm hàng phòng ngự. Trên mặt trận tấn công, Jens Petter Hauge (ghi 3 bàn sau sáu lần ra sân tại league phase) tiếp tục được kỳ vọng là nhân tố tạo ra khác biệt cho đại diện Na Uy.

Man City mất Josko Gvardiol, John Stones, Oscar Bobb, Mateo Kovacic, Ruben Dias, Nico Gonzalez, Savinho, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Kalvin Phillips và Omar Marmoush. Phil Foden cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân. Các tân binh Antoine Semenyo và Marc Guehi phải chờ tới vòng loại trực tiếp mới được đăng ký mới.