Đóng

Infographic: Hướng di chuyển các khối diễu binh, diễu hành A80 và những vị trí xem đẹp nhất

(VTC News) -

Người dân và du khách cần biết hướng di chuyển của các khối diễu binh, diễu hành để lựa chọn những vị trí xem đẹp nhất.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiến Thành
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới