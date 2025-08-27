Bức tranh đa sắc trên Quảng trường Ba Đình trong buổi sơ duyệt diễu binh

Trước giờ sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từ các trục đường Hoàng Diệu, Hùng Vương, Nguyễn Tri Phương..., hàng chục khối lực lượng nối tiếp nhau tiến vào khu vực Quảng trường Ba Đình.
Những bước chân hành quân nhịp nhàng của các khối Quân đội, Công an vang lên giữa không gian chiều muộn.
Các khối diễu binh tiến bước trong đội hình chặt chẽ, từng nhịp chân đều toát lên sự kỷ luật và niềm tự hào khi đại diện cho lực lượng vũ trang quốc gia.
Khối Quân chủng Hải quân vào điểm tập kết.
Những khẩu lệnh vang dội, tiếng giày đinh gõ đều trên mặt đường, tiếng bộ đàm liên tục cập nhật lệnh điều phối – tất cả tạo nên một nhịp điệu khẩn trương nhưng kỷ luật, mang đậm bản sắc quân đội.
Các khối đứng vào vị trí, điều chỉnh đội hình, tập duyệt động tác sẵn sàng cho buổi sơ duyệt.
Những hàng quân nhân trong quân phục trắng, xanh, vàng... tạo nên những mảng màu nổi bật, đều tăm tắp trong đội hình ngay ngắn, chỉnh tề.
Hàng nghìn người dân và lực lượng vũ trang hội tụ trong đêm sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước tạo nên khung cảnh choáng ngợp trong Quảng trường Ba Đình.