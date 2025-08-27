Những khoảnh khắc 'tuyệt đối điện ảnh' trong buổi sơ duyệt diễu binh A80

Đúng 20h ngày 27/8, chương trình sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) chính thức bắt đầu. Xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam uy nghiêm đi đầu khối diễu binh, diễu hành.
Khối xe chỉ huy, Tổ quân kỳ tiến qua lễ đài Quảng trường Ba Đình.
Khối nữ Quân nhạc Việt Nam đang tiến vào lễ đài.
Khối danh dự 3 quân chủng gồm: Lục quân, Hải quân và Phòng không - Không quân hợp thành sức mạnh trên biển, trên bộ, trên không. Đây là lực lượng nòng cốt của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Khối sĩ quan Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Khối sĩ quan Biên phòng - lực lượng luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
Khối sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam - lực lượng góp phần thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trên biển.
Khối nữ Quân y Việt Nam.
Khối chiến sĩ tác chiến điện tử, lực lượng được xây dựng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của Đảng, Nhà nước và quân đội xứng đáng là những chiến binh thầm lặng giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.
Khối nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam.
Khối quốc kỳ Liên bang Nga, đội tiêu binh danh dự đại diện cho 3 quân chủng của lực lượng vũ trang Nga (lục quân, lực lượng hàng không vũ trụ và hải quân).
Khối Quân đội Nhân dân Lào tiến qua lễ đài.
Khối Quân đội hoàng gia Campuchia.
Hơn 16.300 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bước đều, tạo nên âm hưởng mạnh mẽ vang vọng khắp Quảng trường Ba Đình.
Khối nữ Du kích miền Nam.
Hàng nghìn người dân hai bên đường hò reo chào đón các khối diễu binh, diễu hành đi qua.