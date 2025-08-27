Đoàn quân diễu binh đi giữa phố Hà Nội, nhân dân dang vòng tay chào đón

Tối 27/8, Hà Nội bước vào một đêm đặc biệt. Trên khắp các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình, từng dòng người ken đặc hai bên đường để chờ đón buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước.
Ngay từ đầu giờ tối, các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình đã đông kín người. Người dân đứng dọc hai bên vỉa hè, mang theo cờ Tổ quốc và điện thoại để ghi lại khoảnh khắc hiếm có.
Đúng 20h, tiếng nhạc trống, nhạc kèn rộn rã mở màn. Từng khối chiến sĩ lần lượt tiến vào Quảng trường Ba Đình, đội hình chỉnh tề, nhịp bước đều đặn.
Khi hoàn thành phần diễu binh trên Quảng trường Ba Đình, những đội hình chiến sĩ tiếp tục sải bước hiên ngang trên từng con phố quen thuộc của thủ đô.
Trong ảnh là khối Hồng kỳ.
Hình ảnh các sĩ quan, bộ đội, dân quân tự vệ rồi đến những nữ chiến sĩ trong quân phục gọn gàng đã khiến đám đông hai bên đường đồng loạt reo hò.
Trong suốt nhiều giờ, các tuyến phố quanh Liễu Giai, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Tràng Tiền… đều đông nghịt người theo dõi.
Hình ảnh khối nữ Quân nhạc tại buổi sơ duyệt cấp Nhà nước tối 27/8.
Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi xem, tranh thủ ghi hình làm kỷ niệm.
Đối với nhiều người, đây là dịp hiếm hoi được tận mắt chứng kiến các đoàn quân đi giữa lòng phố, thay vì chỉ theo dõi qua truyền hình.
Mỗi bước đi của đoàn quân đều được đón nhận bằng những tràng vỗ tay, tiếng reo hò cổ vũ.
Từng cái vẫy tay, nụ cười, ánh đèn từ điện thoại đã tạo nên một “vòng tay” rộng lớn, chào đón những người lính.
Khung hình đều tăm tắp, mãn nhãn trong khoảnh khắc các đoàn diễu binh tỏa ra các ngã đường lớn.
Trong ảnh là khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam.
Hình ảnh đoàn quân diễu binh trùng trùng đi giữa vòng tay Nhân dân.
Hình ảnh đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia, Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Nga sải bước uy nghi trên đường phố Hà Nội trở thành điểm nhấn đặc biệt.
Đội hình chỉnh tề, nhịp bước đều tăm tắp của các chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào không chỉ thể hiện kỷ luật quân đội, mà còn gợi nhắc tình đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc.
Quân nhân Nga sải bước trên đường phố Hà Nội tối 27/8.
Dàn xe tăng, khí tài của Quân đội Nhân dân Việt Nam hiên ngang qua Quảng trường Ba Đình, tạo nên khung cảnh hào hùng, khẳng định sức mạnh và khí thế của Quân đội nhân dân Việt Nam trong ngày hội lớn của dân tộc.