Đội hình diễu binh uy nghi, bước chân đều tăm tắp trong đêm tổng hợp luyện A80

Khối chiến sĩ đặc công gây ấn tượng mạnh với dáng vẻ rắn rỏi, oai phong, súng chắc trên tay. Đây là lực lượng tinh nhuệ, nổi tiếng với khả năng tác chiến bí mật, linh hoạt và sức chiến đấu bền bỉ. Trong đêm hợp luyện, từng bước chân mạnh mẽ, dứt khoát của họ thể hiện khí chất quả cảm, kỷ luật thép và sự sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ nơi gian khó, hiểm nguy.