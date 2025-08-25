Đội hình diễu binh uy nghi, bước chân đều tăm tắp trong đêm tổng hợp luyện A80

Tối 24/8, buổi hợp luyện lần thứ hai cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình. Trong ảnh, khối Nghi trượng với Quốc huy, cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến qua lễ đài.
Dưới ánh đèn rực sáng, từng khối diễu binh, diễu hành trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau, tạo thành bức tranh vừa hùng tráng, vừa trang nghiêm kỷ luật.
Những bước chân đều tăm tắp, mạnh mẽ hôm nay là kết quả của hơn 3 tháng rèn luyện kỷ luật của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ.
Trong đêm tổng hợp luyện lần 2 tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân.
Những nữ chiến sĩ trong khối Gìn giữ hòa bình nổi bật với mũ nồi xanh – biểu tượng của sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế sải bước đầy tự tin.
Khối chiến sĩ đặc công gây ấn tượng mạnh với dáng vẻ rắn rỏi, oai phong, súng chắc trên tay. Đây là lực lượng tinh nhuệ, nổi tiếng với khả năng tác chiến bí mật, linh hoạt và sức chiến đấu bền bỉ. Trong đêm hợp luyện, từng bước chân mạnh mẽ, dứt khoát của họ thể hiện khí chất quả cảm, kỷ luật thép và sự sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ nơi gian khó, hiểm nguy.
Khối nữ Biệt động sải những bước đi vững vàng, nhịp nhàng, thể hiện sự kỷ luật trong buổi tổng hợp luyện lần thứ hai.
Đối với mỗi chiến sĩ, được sải bước trên Quảng trường Ba Đình – nơi gắn liền với Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945 là một vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm thiêng liêng.
Khối nam Dân quân tự vệ đại diện cho lực lượng vũ trang quần chúng rộng khắp, bước đi vững vàng, nhịp nhàng trong đội hình diễu binh.
Khung cảnh trở nên trọn vẹn hơn khi hàng vạn người dân Thủ đô đứng dọc hai bên đường, reo hò cổ vũ các khối quân đội và công an.
Khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Khối nữ Du kích miền Nam tái hiện hình ảnh kiên cường của lực lượng từng làm nên bao chiến công trong kháng chiến.
Lực lượng Công an Nhân dân trong buổi tổng hợp luyện tối 24/8.
Khối nam sĩ quan Cảnh sát cơ động.
Hình ảnh những nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông vừa duyên dáng, vừa nghiêm trang thể hiện nét đẹp kỷ luật, bản lĩnh và sự tận tụy với nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn giao thông.
Đoàn diễu binh tiến qua các tuyến phố Hà Nội trong tiếng hò reo, những cánh tay vẫy chào nồng nhiệt, khắc họa hình ảnh đoàn quân đi trong vòng tay Nhân dân đầy xúc động.
Tiếp nối bước chân bộ binh và Công an Nhân dân, dàn khí tài hiện đại với xe tăng, tên lửa, UAV tiến qua Quảng trường, làm bầu không khí thêm sôi động.
Theo kế hoạch, buổi sơ duyệt sẽ được tổ chức vào lúc 20h ngày 27/8, tiếp đó là tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8.
Đúng 6h30 sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình cùng một số tuyến phố trung tâm.