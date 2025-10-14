Hơn 12km đê bị sạt lở, tỉnh Bắc Ninh ban bố tình huống khẩn cấp

(VTC News) -

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp đối với 27 sự cố đê điều phát sinh do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11.

Theo quyết định, các sự cố có tổng chiều dài hơn 12,8km, nằm trên các tuyến đê trọng yếu gồm: tả Thương, hữu Thương, tả Cầu, hữu Cầu, hữu Cà Lồ và nhiều tuyến đê bối khác trong tỉnh.

Đê sông Cầu qua xã Xuân Cẩm xuất hiện mạch sủi vào trưa 9/10.

Trên tuyến đê tả Cầu (đoạn K2+00 – K54+050) qua các xã Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, phường Vân Hà xuất hiện hiện tượng sủi đùn, thẩm lậu, sạt trượt, Trạm bơm Dương Đức (xã Mỹ Thái) bị ngập nhà máy. Tuyến hữu Cầu tại đê bối Đẩu Hàn (phường Kinh Bắc) cũng ghi nhận sự cố tràn đê.

Tuyến hữu Thương (K0+00 – K35+045) qua các xã, phường Phúc Hòa, Tân Yên, Đa Mai, Tiền Phong xuất hiện tràn, sủi đùn, sạt trượt mái đê; đoạn K2+600 – K16+530 qua Mỹ Thái, Tân Tiến, Bắc Giang có thẩm lậu mái và chân đê.

Một số tuyến đê bối tại Tân Tiến, Đức Thọ, Tân Liễu, Phú Khê, Mỹ Hà, Tiên Lục, Đào Mỹ, Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng, Dương Đức, Lãng Sơn… cũng bị tràn, sạt lở nghiêm trọng. Ở xã Tam Giang, đoạn K13+200 – K13+500 xuất hiện tràn cục bộ, lỗ rò, thẩm lậu toàn tuyến.

Hàng nghìn người dân xã Tam Giang, Bắc Ninh tham gia đắp đê chống tràn.

Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài, lũ đặc biệt lớn trên các sông khiến hệ thống đê điều nhiều nơi bị uy hiếp, đe dọa an toàn dân cư, đô thị, khu công nghiệp và hạ tầng giao thông.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương liên quan tổ chức ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, huy động nhân lực, vật tư, phương tiện gia cố, xử lý sự cố kịp thời.

Đối với các tuyến đê cấp I–III, yêu cầu nâng cao thân đê, làm tầng lọc ngược tại vị trí sủi đùn, đắp hoàn trả cung sạt và che phủ khe nứt. Các cống, kè đã xử lý phải tiếp tục theo dõi chặt chẽ.

Tỉnh Bắc Ninh giao Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh phối hợp hỗ trợ kỹ thuật cho địa phương; nguồn kinh phí tạm thời được trích từ Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh. Về lâu dài, các ngành chức năng sẽ khảo sát, đánh giá và đề xuất giải pháp ổn định, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều và thủy lợi.