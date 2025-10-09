Đóng

Lực lượng cứu hộ chạy đua từng phút giữ đê Bắc Ninh

(VTC News) -

Đê Bắc Ninh đột ngột xuất hiện điểm sủi nguy hiểm, hàng trăm chiến sĩ và người dân tập trung gia cố và bịt kín vết rò, quyết tâm bảo vệ đê trước nguy cơ vỡ.

 

Quỳnh Giang
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới