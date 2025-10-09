+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Lực lượng cứu hộ chạy đua từng phút giữ đê Bắc Ninh
(VTC News) -
Đê Bắc Ninh đột ngột xuất hiện điểm sủi nguy hiểm, hàng trăm chiến sĩ và người dân tập trung gia cố và bịt kín vết rò, quyết tâm bảo vệ đê trước nguy cơ vỡ.
Quỳnh Giang
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Lực lượng cứu hộ chạy đua từng phút giữ đê Bắc Ninh
20:08 09/10/2025
Reels
Đề xuất hỗ trợ tới 3 triệu đồng cho hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà
20:06 09/10/2025
Đầu Tư
Chủ quán khóa trái cửa, tạt xăng rồi châm lửa đốt khiến 3 người bị thương
20:02 09/10/2025
Bản tin 113
Bí thư chi bộ thôn ở Bắc Ninh tử vong khi tham gia chống lũ
20:00 09/10/2025
Tin nóng
Tiến Linh đỡ bước 1 hay bất ngờ, tuyển Việt Nam dẫn trước Nepal
19:55 09/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Bảng giá ô tô Hyundai mới nhất tháng 10/2025
19:51 09/10/2025
Thị trường
Trực tiếp bóng đá Việt Nam 0-0 Nepal, vòng loại Asian Cup 2027
19:26 09/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Tuổi trẻ VOV đoàn kết, tiên phong, trí tuệ, sáng tạo trong kỷ nguyên số
19:17 09/10/2025
Thời sự
Xe tăng Israel khai hỏa trước khi lệnh ngừng bắn tại dải Gaza có hiệu lực
19:13 09/10/2025
Thời sự quốc tế
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
19:10 09/10/2025
Tin nóng
62 bác sỹ, y tá Gia Lai tình nguyện ra Bắc hỗ trợ bà con vùng lũ
19:04 09/10/2025
Tin tức
VN-Index vượt 1.700 điểm, cao nhất lịch sử
19:03 09/10/2025
Tài chính
Chạy trốn lũ dữ Lạng Sơn: Người dân chui vào hang tránh dòng nước cuồn cuộn
19:00 09/10/2025
VTC NEWS TV
Cập nhật tỷ số Lào 0-0 Malaysia, vòng loại Asian Cup 2027
18:56 09/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Thủ tướng: Doanh nhân cần 'vươn xa ra biển, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trên bầu trời'
18:56 09/10/2025
Đầu Tư
Hàng trăm chiến sĩ, người dân căng mình xử lý mạch sủi đê sông Cầu
18:50 09/10/2025
Tin nóng
Bắc Ninh chìm trong biển nước, xã Tiên Lục thành ‘ốc đảo' giữa dòng lũ dữ
18:45 09/10/2025
VTC NEWS TV
Tổng Bí thư thăm Trường mẫu giáo Kiêng Sang và lớp học mang tên Bác ở Triều Tiên
18:37 09/10/2025
Thời sự quốc tế
Huyền thoại Australia thuyết phục đội bóng V.League bằng bài thuyết trình
18:34 09/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Lũ ngập tới nóc nhà ở Lạng Sơn: Đã khổ vì ngập, lại còn thiếu nước sinh hoạt
18:30 09/10/2025
Reels
Tiếng gọi mẹ xé lòng trên mái nhà ngập trong lũ dữ ở Lạng Sơn
18:22 09/10/2025
VTC NEWS TV
Tàu hỏa đâm văng bàn ghế ở phố đường tàu Hà Nội, khách Tây hú vía
18:05 09/10/2025
Reels
Lũ vượt lịch sử, sau một đêm làng quê ngoại thành Hà Nội biến thành biển nước
18:00 09/10/2025
Tin nóng
Đội hình ra sân Việt Nam vs Nepal: Đặng Văn Lâm bất ngờ bắt chính
17:59 09/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Di tích là 'biểu tượng' du lịch Huế bạc màu sơn son: Xử lý thế nào?
17:56 09/10/2025
Đời sống
Phụ nữ lãnh đạo, vượt qua rào cản để truyền cảm hứng
17:54 09/10/2025
Người Việt bốn phương
Lâm Đồng quyên góp gần 28 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão lũ
17:54 09/10/2025
Chính trị
TP.HCM sẽ giảm lực lượng CSGT tuần tra ngoài đường khi có camera AI giám sát
17:51 09/10/2025
Tin nhanh 24h
Nhà báo Lê Xuân Sơn ra mắt cùng lúc bộ ba tác phẩm thơ và bút ký
17:48 09/10/2025
Văn hóa - Giải trí
Chủ tịch Hòa Phát đề xuất đấu thầu minh bạch và ưu tiên dùng hàng Việt cho những dự án lớn
17:42 09/10/2025
Doanh nhân