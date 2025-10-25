Hòa thượng Thích Thiện Tánh viên tịch

Thông tin với Báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP.HCM cho biết sau thời gian bệnh duyên, Hòa thượng Thích Thiện Tánh đã viên tịch vào 9h55 phút hôm nay, 25/10/2025 (nhằm ngày 5/9/Ất Tỵ), tại chùa Phổ Quang (phường Tân Sơn Hoà, TP.HCM); trụ thế 84 năm, 64 hạ lạp.

Hòa thượng Thích Thiện Tánh, thế danh Nguyễn Minh Tâm, sinh ngày 20/12/1941 tại xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre cũ (nay là tĩnh Vĩnh Long).

Hòa thượng tham gia hoạt động Phật sự rất sớm. Từ năm 1976 đến năm 1981, Hòa thượng đảm nhiệm Phó ban Liên lạc Phật giáo yêu nước Quận 10 (cũ), đại biểu chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I (1982), tham gia vào Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ II (1987-1990) với vai trò Ủy viên.

Hòa thượng Thích Thiện Tánh (1941-2025).

Với hơn 40 năm gắn bó với Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Hòa thượng từng đảm nhiệm Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng các khóa III, IV; Phó Trưởng ban khóa V; Phó Trưởng ban Thường trực khóa VI, VII và VIII; Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế khóa IX; Cố vấn Ban Trị sự khóa X.

Hòa thượng tham gia Hội đồng Trị sự GHPGVN với vai trò Ủy viên Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IV, V; Ủy viên Kiểm soát nhiệm kỳ VI; Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII, VIII; Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VIII, IX cho đến lúc viên tịch.

Hòa thượng còn là Đại biểu HĐND TP.HCM từ khóa IV đến khóa IX; Thành viên Ban Pháp chế HĐND TP.HCM từ năm 1989 đến 1999; từ năm 2004 đến nay, Thành viên Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM...

Báo Giác Ngộ sẽ cập nhật thông tin về tang lễ của Hòa thượng Thích Thiện Tánh đến Tăng Ni, Phật tử và quý độc giả quan tâm.