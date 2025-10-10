HLV Malaysia bênh 'ông trùm' nhập tịch, đổ lỗi cho liên đoàn bóng đá

(VTC News) -

Sau khi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt vì gian lận trong việc nhập tịch cầu thủ, hoàng thân Tunku Ismail đối mặt với nhiều chỉ trích từ người hâm mộ. Tunku Ismail là ông chủ của câu lạc bộ Johor Darul Tazim, đội bóng mạnh nhất Malaysia nhờ lực lượng phần lớn là ngoại binh và cầu thủ nhập tịch. Ông bầu này cũng là người đứng sau hỗ trợ quá trình nhập tịch cho 7 cầu thủ vừa bị FIFA phát hiện gian lận và cấm thi đấu.

Dù vậy, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Malaysia là Peter Cklamovski cho rằng hoàng thân Tunku Ismail không có lỗi. Nhà cầm quân người Australia nói trong buổi họp báo sau trận thắng đội tuyển Lào 3-0 ở vòng loại Asian Cup 2027: “Có rất nhiều sự tiêu cực nhắm vào Tunku Ismail, điều đó không công bằng và không có cơ sở. Ông ấy là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn. Nếu không có Tunku Ismail, bóng đá Malaysia đã sụp đổ từ lâu rồi".

Hoàng thân Tunku Ismail (bên trái) và HLV Cklamovski

Trận đấu với Lào là lần đầu tiên đội tuyển Malaysia ra sân sau khi chịu án phạt của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Họ không được sử dụng 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel.

Huấn luyện viên Cklamovski cho rằng rắc rối về cầu thủ nhập tịch xuất phát từ sai sót của LĐBĐ Malaysia và hoàng thân Tunku Ismail không có lỗi.

"Tất cả những rắc rối đang xảy ra liên quan đến FIFA, những sai sót hành chính hay bất cứ vấn đề nào khác — đó là trách nhiệm của FAM, không phải của Tunku Ismail. Tôi muốn gửi một thông điệp mạnh mẽ đến toàn thể người dân Malaysia: nếu không có Tunku Ismail, bóng đá Malaysia đã sụp đổ", nhà cầm quân người Úc nói.

“Ai là người nhận được tài trợ từ Thủ tướng và sự ủng hộ từ chính phủ? Đó là Tunku Ismail — không phải Liên đoàn bóng đá Malaysia.

Ai là người nâng tầm tiêu chuẩn, đảm bảo đội tuyển được di chuyển bằng chuyến bay thuê riêng như các cầu thủ chuyên nghiệp, để chuẩn bị tốt cho trận đấu khó khăn và bay thẳng trở về Kuala Lumpur sau đó? Đó là Tunku Ismail. Sự hỗ trợ mà ông ấy mang lại giúp chúng tôi đạt phong độ tốt nhất và vận hành chuyên nghiệp — tất cả là nhờ ông ấy".