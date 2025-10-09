Cập nhật tỷ số Lào vs Malaysia, vòng loại Asian Cup 2027

(VTC News) -

Lào 0-0 Malaysia

Trận Lào đấu với Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra lúc 19h ngày 9/10. Đây là 2 đối thủ cùng bảng với đội tuyển Việt Nam và Nepal. Kết quả trận đấu giữa Lào và Malaysia có ảnh hưởng quan trọng đến cơ hội giành quyền tham dự Asian Cup 2027 của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Đội hình Lào đấu với Malaysia

*Tiếp tục cập nhật

Thông tin đáng chú ý

Sau 2 lượt trận đầu tiên, đội tuyển Malaysia tạm đứng đầu bảng F với 6 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Peter Cklamovski lần lượt đánh bại Nepal (2-0) và đội tuyển Việt Nam (4-0). Sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch có tổng giá trị hàng triệu USD giúp đội tuyển Malaysia mạnh lên rõ rệt, hoàn toàn vượt trội 3 đội bóng còn lại trong bảng đấu.

Malaysia tạm đứng đầu bảng F trước khi bước vào trận đấu với Lào.

Tuy nhiên, chính những cầu thủ này khiến Malaysia đối mặt với án phạt nặng do gian lận nhập tịch. Trong 2 cuộc đối đầu với Lào, Malaysia không thể sử dụng 7 ngôi sao nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel.

Dù vẫn còn nhiều cầu thủ nhập tịch khác, chất lượng đội hình của Malaysia hiện tại rõ ràng kém đi so với 2 trận đấu đầu tiên. Tổng giá trị toàn bộ 23 cầu thủ của Malaysia trong lần tập trung này - theo định giá của trang dữ liệu Transfermarkt - chỉ là hơn 8 triệu USD, tương đương 7 ngôi sao vừa bị FIFA cấm thi đấu.

Đội tuyển Lào có sự tiến bộ đáng kể từ AFF Cup 2024 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ha Hyeok-jun. Bounphachan Bounkong và đồng đội có thể gây ra nhiều khó khăn cho các đối thủ mạnh trong khu vực Đông Nam Á bằng lối chơi nhanh, có tổ chức. Tuy nhiên, so với Malaysia phiên bản thiếu 7 ngôi sao, đội tuyển Lào vẫn bị đánh giá thấp hơn đáng kể.