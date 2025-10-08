HLV Kim Sang-sik: Nên để FIFA xử lý vấn đề của Malaysia

(VTC News) -

"Tôi nghĩ vấn đề này nên để FIFA làm việc. Dù kết quả cuối cùng là như thế nào, tôi cũng tôn trọng quyết định của FIFA. Thực ra, đây không phải là vấn đề chính. Chúng tôi cần tập trung vào việc giành chiến thắng trước Nepal hơn là quan tâm đến vấn đề đó", HLV Kim Sang-sik trả lời họp báo trước trận Việt Nam gặp Nepal.

Tuyển Malaysia đang vướng vào rắc rối vì nhập tịch sai quy định đến 7 cầu thủ. Họ có thể đối diện nhiều án phạt nặng từ FIFA và AFC. Trong đó, khả năng Malaysia bị xử thua 0-3 trước Việt Nam được nhắc đến. Tuy nhiên, ông Kim chỉ tập trung vào trận đấu của đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik tự tin vào chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói: "Mục tiêu của tuyển Việt Nam là giành trọn 6 điểm ở 2 trận tới. Nepal có một số cầu thủ rất nguy hiểm và cần phải phong tỏa. Đội tuyển Việt Nam cần chuẩn bị chiến thuật, tập trung vào bản thân thay vì đối thủ. Chúng tôi được chơi trên sân nhà và phải cố gắng làm tốt nhất".

Đội tuyển Việt Nam vắng Quang Hải trong hai trận tới và ông Kim cho rằng đây là tổn thất lớn. Với huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, Quang Hải có thể gây đột biến lớn từ các đường chuyền và quả đá phạt. Ông Kim tiếc nuối vì Quang Hải không ra sân nhưng đặt niềm tin vào Hoàng Đức và Lê Phạm Thành Long.

Trong khi đó, trung vệ Đỗ Duy Mạnh phát biểu: "Đây là trận đấu rất quan trọng. Tôi và các đồng đội đã chuẩn bị tốt và còn 1 buổi tập nữa. Tôi mong các cổ động viên đến sân thật đông để cổ vũ. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của đội tuyển Việt Nam.

Về vấn đề thời tiết và khí hậu, chúng tôi đã tập trung được mấy ngày rồi nên cũng đã quen hơn. Thời tiết ở đây khá khác so với miền Bắc. Mặc dù vậy, cầu thủ chuyên nghiệp phải thích nghi. Mục tiêu vẫn là giành chiến thắng. Tôi nghĩ không có trận đấu nào dễ dàng nhưng chắc chắn tôi sẽ động viên toàn đội để cùng giành chiến thắng”.