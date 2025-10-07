Malaysia dùng 7 cầu thủ nhập tịch thắng ĐT Việt Nam: FIFA nói 'gian lận rõ ràng'

(VTC News) -

Trong văn bản dài 19 trang được công bố đêm 6/10, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) nhấn mạnh vụ giả mạo hồ sơ nhập tịch cầu thủ của Malaysia là vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi đấu. Trận đấu được nhắc tới chính là thất bại với tỷ số 0-4 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 6/2025.

Giải trình với FIFA sau khi nhận được án phạt, LĐBĐ Malaysia khẳng định thực hiện quy trình cẩn trọng trong việc chuẩn bị và nộp các tài liệu liên quan. Cơ quan này cũng cho rằng sai sót này chỉ mang tính hình thức, không làm thay đổi bản chất việc 7 cầu thủ là công dân Malaysia hợp pháp. Điều này không tạo lợi thế bất công cho đội tuyển Malaysia. FAM đòi FIFA hủy điều tra và xác nhận tư cách thi đấu cho nhóm cầu thủ vi phạm.

Tuy nhiên, theo hồ sơ FIFA thu thập được, toàn bộ thông tin cho thấy 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel có ông hoặc bà sinh ra ở Malaysia đều bị làm sai lệch so với giấy tờ gốc. Cụ thể, ông/bà của Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel không phải sinh ra ở Malaysia như hồ sơ FAM cung cấp.

Điều này phản bác toàn bộ lập luận của LĐBĐ Malaysia. Ngoài ra, Cục Đăng ký Quốc gia của Malaysia - cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhập tịch - xác nhận với FIFA rằng họ "không thể truy xuất được các hồ sơ viết tay gốc, nên chỉ cấp bản sao chính thức dựa trên bằng chứng gián tiếp rằng việc khai sinh đã từng diễn ra". Ủy ban Kỷ luật của FIFA đánh giá điều này "đặt ra nghi vấn nghiêm trọng về mức độ cẩn trọng của FAM trong việc kiểm tra tính xác thực của hồ sơ".

"Ủy ban nhấn mạnh rằng việc trình nộp các tài liệu giả mạo nhằm đạt được quyền thi đấu cho đội tuyển quốc gia, xét cho cùng, là một hình thức gian lận rõ ràng, không thể được dung thứ dưới bất kỳ hình thức nào", văn bản của FIFA nêu rõ.

"Ngoài ra, Ủy ban nhận thấy rằng các cầu thủ cuối cùng đã đạt được mục đích của mình: Họ nhận được giấy tờ giả, sử dụng chúng trong các thủ tục của FIFA, và sau đó được ra sân trong một trận đấu chính thức, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu. Chuỗi hành động này khiến vụ việc trở nên đặc biệt nghiêm trọng, vì nó cho thấy một nỗ lực có chủ đích và đã thành công trong việc lách luật để đạt được lợi ích cá nhân và thể thao".

FIFA cũng bác bỏ quan điểm của Liên đoàn bóng đá Malaysia về việc sai phạm này chỉ mang tính hình thức. Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel được nhập quốc tịch với thông tin sai lệch về nguồn gốc huyết thống. Toàn bộ 7 cầu thủ này đều ra sân trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam (Malaysia thắng 4-0), trong đó Holgado và Figueiredo ghi bàn.

"Ủy ban nhấn mạnh rằng hậu quả của việc làm giả là rất nghiêm trọng, không thể xem là lỗi kỹ thuật nhỏ. Hành vi này ảnh hưởng trực tiếp đến tư cách hợp lệ của các cầu thủ và tính toàn vẹn của trận đấu — cụ thể, toàn bộ 7 cầu thủ đều thi đấu trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0, trong đó 5 người đá chính và 2 người ghi bàn mở tỷ số.

Từ những căn cứ trên, Ủy ban đi đến kết luận dứt khoát rằng các cầu thủ là những người hưởng lợi cuối cùng từ việc sử dụng tài liệu bị chỉnh sửa nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu. Họ cùng với FAM thành công trong việc tận dụng hậu quả của hành vi này, do đó phải bị trừng phạt tương xứng", FIFA cho biết.

Với kết luận này của FIFA, đội tuyển Malaysia có nguy cơ rất cao bị xử thua đội tuyển Việt Nam 0-3 (hủy kết quả thắng 4-0 trước đó). Sai phạm về 7 cầu thủ nhập tịch được chỉ rõ và gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu. Quyết định xử thua hoặc loại đội tuyển Malaysia (nếu có) sẽ do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) - đơn vị tổ chức vòng loại Asian Cup 2027 - xem xét.

Liên đoàn bóng đá Malaysia sáng nay (7/10) thông báo chính thức khiếu nại. Cơ quan này khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan. FAM cho biết "FIFA không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào" làm cơ sở cho các cáo buộc về việc cầu thủ lách luật, sử dụng hồ sơ giả mạo. LĐBĐ Malaysia cho rằng phán quyết của FIFA là không chính xác và không công bằng.