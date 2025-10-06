Malaysia chưa bị xử thua, tuyển Việt Nam phải tự tạo 'kỳ tích'

(VTC News) -

Hành trình tranh suất dự vòng chung kết Asian Cup 2027 của đội tuyển Việt Nam có thể trở nên thuận lợi bất ngờ nếu đội tuyển Malaysia bị phạt. Tuy nhiên, điều đó chưa xảy ra ở thời điểm hiện tại. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn ở thế khó và buộc phải tự tìm kiếm cơ hội trước khi mong chờ biến cố xảy đến với đối thủ.

Thất bại 0-4 trước Malaysia là đòn giáng mạnh vào đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027. Thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp với tỷ số đậm kỷ lục là kịch bản rất xấu đối với ông Kim Sang-sik và các học trò.

Đội tuyển Việt Nam phải thắng Malaysia với cách biệt ít nhất 4 bàn để bù lại phần bất lợi về điểm và chỉ số phụ (kết quả đối đầu trực tiếp). Trong lịch sử đối đầu ở cấp đội tuyển quốc gia, bóng đá Việt Nam chưa từng thắng Malaysia với cách biệt lớn hơn 3 bàn.

Đội tuyển Việt Nam phải thắng toàn bộ 4 trận còn lại tại vòng loại Asian Cup 2027 trước khi trông chờ Malaysia bị phạt.

Nếu không làm được điều này, đội tuyển Việt Nam phải trông chờ vào sự giúp sức của 2 đối thủ yếu trong bảng. Chỉ cần Malaysia có một trận không thắng trước Lào hoặc Nepal, thầy trò ông Kim Sang-sik bỏ bớt được sức ép phải thắng đậm (nhưng vẫn cần đạt tỷ lệ thắng 100%).

Tất cả những điều kiện nêu trên đều rất khó đạt được. Huấn luyện viên Kim sang-sik dùng từ "kỳ tích" khi nói về cơ hội lật ngược tình thế của đội tuyển Việt Nam trong phần còn lại của chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027.

Trong hoàn cảnh như vậy, án phạt của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) liên quan đến quy trình nhập tịch cầu thủ của Malaysia mở ra hy vọng cho đội tuyển Việt Nam. Dư luận trong nước và quốc tế nhắc đến kịch bản Malaysia bị kết tội sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

Khi đó, đội tuyển Việt Nam từ thế thua 0-4 lại được xử thắng 3-0 ở cuộc đối đầu với Malaysia diễn ra vào tháng 6/2025. Điều này nếu xảy ra sẽ làm cục diện bảng đấu thay đổi hoàn toàn. Thậm chí, Malaysia có thể bị loại luôn khỏi bảng đấu này.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, điều đó chưa xảy ra. FIFA - cụ thể là Tòa bóng đá FIFA - chưa đưa ra phán quyết về tính hợp lệ của 7 cầu thủ nhập tịch có tổng mức định giá trên Transfermarkt bằng cả đội tuyển Malaysia cộng lại. Cũng không loại trừ khả năng Malaysia có thể trắng án nếu vi phạm của họ chỉ dừng lại ở vấn đề hành chính.

Do đó, đội tuyển Việt Nam vẫn phải dựa vào chính mình để tạo ra "kỳ tích" trước khi chờ đợi biến cố ngoài sân cỏ xảy đến với đối thủ. Mọi kết quả không phải chiến thắng vào lúc này đều đồng nghĩa với thất bại của cả chiến dịch. Đội tuyển Việt Nam cần toàn thắng 4 trận còn lại, trước mắt là 6 điểm trong 2 lượt trận trên sân nhà gặp Nepal.