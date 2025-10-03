Malaysia vi phạm nhập tịch cầu thủ: Ủy ban chống tham nhũng từ chối giải quyết

(VTC News) -

Sau khi nhận án phạt của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) do vi phạm về cầu thủ nhập tịch, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nhờ tới sự can thiệp của một số cơ quan chức năng, trong đó có Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC). Tuy nhiên, sau khi rà soát hồ sơ, MACC cho rằng vấn đề này không thuộc thẩm quyền của họ và để cơ quan quản lý bóng đá tự giải quyết với nhau.

"MACC liên hệ với Bộ Nội vụ, đồng thời tổ chức một cuộc họp với Cục Đăng ký Quốc gia. Trong quá trình phối hợp làm việc, MACC được cung cấp một số tài liệu liên quan đến quy trình nộp đơn và đăng ký quốc tịch của các cầu thủ liên quan. MACC muốn nhấn mạnh rằng vấn đề này được xem là liên quan đến các quy trình kỹ thuật và hiện không thuộc thẩm quyền của MACC.

Hơn nữa, cho đến nay chưa xác định được bất kỳ cơ sở nào cấu thành hành vi phạm tội. Theo đó, MACC sẽ không liên hệ với FIFA và sẽ để toàn bộ vấn đề này cho FAM tự giải quyết với FIFA", Ủy ban chống tham nhũng của Malaysia thông báo. Cơ quan này khẳng định sẽ không đưa ra suy đoán hay phán quyết nào ảnh hưởng đến quá trình thảo luận giữa các bên.

LĐBĐ Malaysia bị phạt do vi phạm trong quá trình nhập tịch cầu thủ.

Theo án phạt của Ủy ban Kỷ luật FIFA, 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia bị cấm thi đấu trong vòng 12 tháng tại tất cả các giải đấu. LĐBĐ Malaysia bị phạt 350.000 franc Thụy Sỹ (tương đương 10 tỷ đồng), mỗi cầu thủ bị phạt thêm 2000 franc Thụy Sỹ (57 triệu đồng). FIFA kết luận rằng LĐBĐ Malaysia vi phạm quy định về "làm giả và làm sai lệch" thông tin trong quá trình chuyển quốc tịch cầu thủ.

Trong thông báo tối 28/9, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thừa nhận có lỗi xảy ra khi thực hiện thủ tục liên quan đến các cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng đây chỉ là sai sót kỹ thuật về giấy tờ và 7 cầu thủ nhập tịch kể trên là công dân Malaysia hợp pháp.

"LĐBĐ Malaysia xin thông báo rằng chúng tôi đã phát hiện ra lỗi kỹ thuật trong quá trình nộp hồ sơ do nhân viên hành chính thực hiện", FAM viết trong thông báo mới nhất. Án phạt ban đầu của FIFA đối với FAM là vì vấn đề giấy tờ. Cụ thể, FAM bị cho là vi phạm về "làm giả và làm sai lệch", có trong quy định kỷ luật của LĐBĐ thế giới.