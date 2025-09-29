LĐBĐ Malaysia khẳng định nhập tịch hợp pháp, bị phạt do nhân viên hành chính

(VTC News) -

Tối 28/9, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đăng thông báo thứ hai liên quan đến án phạt của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Sau khi khẳng định sẽ kháng cáo ở tuyên bố trước đó, cơ quan quản lý bóng đá của Malaysia cho biết họ chưa thực hiện ngay mà chờ phán quyết đầy đủ của FIFA.

LĐBĐ Malaysia thừa nhận có lỗi xảy ra khi thực hiện thủ tục liên quan đến các cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng đây chỉ là sai sót kỹ thuật về giấy tờ.

LĐBĐ Malaysia chưa kháng cáo án phạt của FIFA.

"LĐBĐ Malaysia xin thông báo rằng chúng tôi đã phát hiện ra lỗi kỹ thuật trong quá trình nộp hồ sơ do nhân viên hành chính thực hiện", FAM viết trong thông báo mới nhất. Án phạt ban đầu của FIFA đối với FAM là vì vấn đề giấy tờ. Cụ thể, FAM bị cho là vi phạm về "làm giả và làm sai lệch", có trong quy định kỷ luật của LĐBĐ thế giới.

Về tính hợp lệ của các cầu thủ nhập tịch, Ủy ban kỷ luật của FIFA không phải bộ phận đưa ra phán quyết. Hồ sơ của 7 cầu thủ có liên quan được chuyển tới Tòa bóng đá FIFA. Trong trường hợp cơ quan này đưa ra kết luận đội tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ không hợp lệ, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ đưa ra án phạt, nhiều khả năng là xử thua hoặc loại khỏi giải đấu.

"FAM rất coi trọng vấn đề này. Tuy nhiên, FAM xin khẳng định rằng các cầu thủ nhập tịch theo diện huyết thống là công dân Malaysia hợp pháp", LĐBĐ Malaysia tuyên bố.

Tuy nhiên, việc được công nhận quốc tịch hợp pháp không đồng nghĩa với việc cầu thủ đó đủ tư cách thi đấu hợp lệ cho đội tuyển mới. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) có quy định rõ về các điều kiện đối với những cầu thủ chuyển quốc tịch.

Theo án phạt của Ủy ban Kỷ luật FIFA, 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia bị cấm thi đấu trong vòng 12 tháng tại tất cả các giải đấu. LĐBĐ Malaysia bị phạt 350.000 franc Thụy Sỹ (tương đương 10 tỷ đồng), mỗi cầu thủ bị phạt thêm 2000 franc Thụy Sỹ (57 triệu đồng).

Nhóm cầu thủ bị phạt gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.