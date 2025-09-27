Nguy cơ bị xử thua tuyển Việt Nam, LĐBĐ Malaysia phủ nhận gian lận nhập tịch

(VTC News) -

Đêm 26/9, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) phản hồi chính thức về án phạt của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) liên quan đến việc sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định. Theo kết luận của FIFA - được công bố tối qua, đội tuyển Malaysia sử dụng 7 cầu thủ sai quy định trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Liên đoàn bóng đá Malaysia nhấn mạnh rằng cơ quan này "hành động thiện chí và minh bạch", khẳng định không vi phạm các quy định của FIFA. FAM đồng thời tuyên bố sẽ kháng cáo.

Đội tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-4 ở vòng loại Asian Cup.

"FAM xử lý toàn bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan một cách kỹ lưỡng, tuân thủ theo các hướng dẫn đã được ban hành. Thực tế, trước đây FIFA cũng đã xem xét tư cách thi đấu của các cầu thủ nói trên và đưa ra xác nhận chính thức rằng họ đủ điều kiện để đại diện cho Malaysia.

Liên quan đến quyết định này, FAM sẽ tiến hành kháng cáo và sẽ sử dụng mọi kênh cũng như quy trình pháp lý sẵn có để đảm bảo lợi ích của các cầu thủ và đội tuyển quốc gia Malaysia luôn được bảo vệ", quyền Chủ tịch FAM Mohd Yusoff Haji Mahadi tuyên bố.

Theo án phạt của Ủy ban Kỷ luật FIFA, 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia bị cấm thi đấu trong vòng 12 tháng tại tất cả các giải đấu. LĐBĐ Malaysia bị phạt 350.000 franc Thụy Sỹ (tương đương 10 tỷ đồng), mỗi cầu thủ bị phạt thêm 2000 franc Thụy Sỹ (57 triệu đồng).

Nhóm cầu thủ bị phạt gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Hầu hết trong số này góp mặt trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra tháng 6/2025.

Sự góp mặt của những ngôi sao trị giá hàng triệu USD mỗi người giúp đội tuyển Malaysia được nâng cấp sức mạnh rõ rệt. Họ đánh bại đội tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm đó, truyền thông khu vực đặt ra nhiều nghi vấn về tính hợp pháp, hợp lệ của những cầu thủ đến từ Nam Mỹ được cho là có gốc Malaysia.