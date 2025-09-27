Malaysia nguy cơ bị xử thua 0-3 trước Việt Nam

(VTC News) -

Theo tìm hiểu của PV Báo Điện tử VTC News, đội tuyển Malaysia nhiều khả năng bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6 vừa qua.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), các đội bóng sẽ nhận án phạt cực nặng nếu đưa vào sân cầu thủ không đủ tư cách thi đấu.

Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa ra quyết định cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng với 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia. Thời hạn của án kỷ luật tính từ ngày thông báo đến Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Đội tuyển Malaysia dùng nhiều cầu thủ nhập tịch sai quy định.

Nhóm này bị xác định đã dùng hồ sơ xác minh tư cách thi đấu bị chỉnh sửa thông tin. Nhiều cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia ở trận vừa qua.

FIFA còn phạt FAM số tiền 350.000 franc Thụy Sỹ (tương đương 10 tỷ đồng), mỗi cầu thủ bị phạt thêm 2000 franc Thụy Sỹ (57 triệu đồng). 7 người dính án phạt trên bao gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Gần đây, AFC vừa xử Sanfrecce Hiroshima thua 0-3 trước Lion City Sailors tại vòng tứ kết AFC Champions League Two. Câu chuyện xuất phát từ sai lầm đáng trách của Sanfrecce Hiroshima. Đội bóng Nhật Bản đưa vào sân Valere Germain.

Đáng nói, cầu thủ này đang thụ án treo giò 3 trận ở đấu trường châu Á do lỗi mắc phải khi thi đấu cho Macarthur (Australia).

Trận này, Sanfrecce Hiroshima thắng đối thủ đến 6-1 và tự tin cho trận lượt về. Tuy nhiên, việc sử dụng cầu thủ không đủ tư cách ra sân khiến họ bị xử thua 0-3 và mất thêm 1000 USD tiền phạt.

Đại diện Nhật Bản còn không cố tình phạm luật. Valere Germain nhận án treo giò vì hành vi khi trận đấu đã kết thúc nên thông tin không xuất hiện trong biên bản của FIFA. Dù vậy, một khi đội bóng đã sai thì phải nhận án phạt.