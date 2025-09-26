LĐBĐ Malaysia gian lận nhập tịch trận gặp Việt Nam, 7 cầu thủ bị cấm thi đấu

(VTC News) -

Ngày 26/9, Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa ra quyết định cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng với 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia. Thời hạn của án kỷ luật tính từ ngày thông báo đến Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Ngoài ra, FIFA còn phạt FAM số tiền 350.000 franc Thụy Sỹ (tương đương 10 tỷ đồng), mỗi cầu thủ bị phạt thêm 2000 franc Thụy Sỹ (57 triệu đồng). 7 người dính án phạt trên bao gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano

Cầu thủ nhập tịch Malaysia vi phạm quy định của FIFA.

Theo thông báo từ FIFA, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã gửi hồ sơ xác minh tư cách thi đấu lên FIFA kèm theo các tài liệu bị sửa đổi để đăng ký 7 cầu thủ. Nhóm này đã ra sân trong trận đội tuyển Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10/6/2025 trên sân Bukit Jakil.

Nhờ có sự xuất hiện của nhóm cầu thủ này, đội tuyển Malaysia thi đấu áp đảo đội tuyển Việt Nam và giành chiến thắng với tỉ số 4-0. Sau trận này, rất nhiều tranh cãi nổ ra khi một số cầu thủ nhập tịch Malaysia hầu như không chứng minh được nguồn gốc của mình,

Theo quy định, FAM và các cầu thủ nói trên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, đồng thời cũng có thể kháng cáo lên Ủy ban giải quyết khiếu nại của FIFA theo qui định hiện hành.

Sau khi quyết định của FIFA có hiệu lực, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành xem xét và ra quyết định xử lý đối với vi phạm của FAM.