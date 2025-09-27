Cầu thủ nhập tịch Malaysia lỡ lời, làm lộ manh mối vi phạm?

(VTC News) -

Theo CNN Indonesia, phát ngôn gây tranh cãi của trung vệ nhập tịch Malaysia Facundo Garces (26 tuổi) vào tháng 8 vừa qua có thể dẫn đến việc FIFA áp dụng các án phạt với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch của "Hổ Mã Lai".

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Tây Ban Nha El Correo vào giữa tháng 8/2025, Facundo Garces cho biết dòng máu Malaysia của anh đến từ ông cố của mình.

“Bởi vì ông cố tôi là người gốc Malaysia. Tôi biết nguồn gốc của ông, nhưng chưa bao giờ nghĩ điều này lại xảy ra. Malaysia đang xây dựng một dự án thú vị, và tôi rất hào hứng”, Facundo Garces nói lúc đó.

Facundo Garces (số 3) đã ra sân 2 trận cho tuyển Malaysia

Phát ngôn của Garces lập tức gây tranh cãi. Theo quy định của FIFA, việc nhập tịch của một cầu thủ có thể chỉ được tính từ đời ông bà. Tuy nhiên, Facundo Garces lại khẳng định dòng máu Malaysia của mình xuất phát từ ông cố là người Malaysia. Garces sau đó đã đính chính. Cầu thủ thuộc CLB Alaves cho biết đó chỉ là lỗi dịch thuật.

“Chỉ là lỗi phiên âm thôi. Tôi là người Malaysia theo dòng máu ông tôi và rất tự hào khi được khoác áo đội tuyển quốc gia. Hẹn gặp lại mọi người”, Facundo Garces viết trên Instagram. Facundo Garces đang thi đấu ở La Liga cho CLB Alaves. Anh đã ra sân 2 trận cho tuyển Malaysia.

Tới tối 26/9, FIFA tuyên bố chính thức các án phạt đối với FAM (LĐBĐ Malaysia) và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia. Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng với 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia. Thời hạn của án kỷ luật tính từ ngày thông báo đến Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Ngoài ra, FIFA còn phạt FAM số tiền 350.000 franc Thụy Sỹ (tương đương 10 tỷ đồng), mỗi cầu thủ bị phạt thêm 2000 franc Thụy Sỹ (57 triệu đồng). 7 người dính án phạt trên bao gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Theo thông báo từ FIFA, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã gửi hồ sơ xác minh tư cách thi đấu lên FIFA kèm theo các tài liệu bị sửa đổi để đăng ký 7 cầu thủ. Nhóm này đã ra sân trong trận đội tuyển Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10/6/2025 trên sân Bukit Jakil.