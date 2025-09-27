Gian lận nhập tịch để thắng tuyển Việt Nam, vì sao Malaysia chưa bị xử thua?

(VTC News) -

Tối 26/9, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ra án phạt đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) do sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không đáp ứng đủ điều kiện ở vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, quyết định này không bao gồm việc xử thua đội tuyển Malaysia trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào tháng 6/2025.

Quy định về kỷ luật của FIFA nêu rõ đội bóng sử dụng cầu thủ sai quy định bị coi là bỏ trận, đồng nghĩa với việc bị xử thua 0-3 (hoặc giữ nguyên tỷ số nếu đội bóng vi phạm thua với cách biệt nhiều hơn 3 bàn). Do sử dụng tới 6 trong số 7 cầu thủ không đáp ứng điều kiện thi đấu nêu trên trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Malaysia khó thoát án phạt này.

Đội tuyển Việt Nam có thể hưởng lợi từ án phạt của Malaysia.

Vì sao FIFA chưa xử Malaysia thua tuyển Việt Nam

Lý do FIFA chưa đưa ra quyết định về việc xử thua nằm ở quy trình. Án phạt đối với LĐBĐ Malaysia được công bố tối qua 26/9 do Ủy ban kỷ luật của FIFA ban hành. Cơ quan này chỉ đưa ra những quyết định xử phạt về hành chính, tức phạt tiền và cấm thi đấu đối với cầu thủ và đội bóng có vi phạm về thủ tục. Trước mắt, LĐBĐ Malaysia mới bị phạt vì hành vi làm giả giấy tờ.

Thông tin trên trang chủ FIFA cũng nêu rõ Ủy ban kỷ luật gửi hồ sơ vụ việc sang bộ phận khác có tên FIFA Football Tribunal (tòa giải quyết tranh chấp của FIFA). Bộ phận này mới là cơ quan phán quyết về tính hợp lệ của cầu thủ. Nếu FIFA Football Tribunal xác định nhóm cầu thủ nhập tịch trên không đủ điều kiện theo pháp luật và quy định của FIFA về chuyển quốc tịch, đội tuyển Malaysia đương nhiên bị xử thua.

Không phải lúc nào án phạt giả mạo giấy tờ cũng đồng nghĩa với cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. VÍ dụ nổi tiếng nhất là trường hợp của đội tuyển Ecuador tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Đội bóng này bị tố sử dụng cầu thủ không hợp lệ là Byron Castillo (sinh ra ở Colombia).

FIFA sau đó kết luận LĐBĐ Ecuador sử dụng giấy tờ chứa thông tin sai (về nơi sinh của cầu thủ) và phạt tiền, đồng thời trừ đội tuyển Ecuador 3 diểm ở vòng loại world cup kế tiếp. Đội bóng này không bị xử thua và vẫn được tham dự world cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-4 ở vòng loại Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, trường hợp này không giống sai phạm của đội tuyển Malaysia. Byron Castillo được pháp luật Ecuador công nhận là công dân nước này và mang quốc tịch Ecuador từ đầu. FIFA Football Tribunal xác định Castillo là cầu thủ Ecuador hợp lệ.

Trong khi đó, trường hợp 7 cầu thủ của Malaysia liên quan đến vấn đề nhập quốc tịch, chuyển quốc tịch đăng ký thi đấu. Ngoài luật pháp của quốc gia và quốc tế, FIFA có quy định riêng liên quan đến vấn đề này.

Nếu FAM cung cấp đủ bằng chứng chứng minh được 7 cầu thủ đủ tư cách thi đấu cho đội tuyển Malaysia, họ có thể thoát án phạt xử thua 0-3. Tuy nhiên, kể cả khi điều này xảy ra, dựa trên tiền lệ của Ecuador, Malaysia vẫn có thể bị trừ 3 điểm ở vòng loại Asian Cup 2027 (chưa kết thúc).

LĐBĐ Malaysia bị phạt thế nào?

Theo án phạt của Ủy ban Kỷ luật FIFA, 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia bị cấm thi đấu trong vòng 12 tháng tại tất cả các giải đấu. LĐBĐ Malaysia bị phạt 350.000 franc Thụy Sỹ (tương đương 10 tỷ đồng), mỗi cầu thủ bị phạt thêm 2000 franc Thụy Sỹ (57 triệu đồng).

Nhóm cầu thủ bị phạt gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Hầu hết trong số này góp mặt trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra tháng 6/2025.

Sự góp mặt của những ngôi sao trị giá hàng triệu USD mỗi người giúp đội tuyển Malaysia được nâng cấp sức mạnh rõ rệt. Họ đánh bại đội tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm đó, truyền thông khu vực đặt ra nhiều nghi vấn về tính hợp pháp, hợp lệ của những cầu thủ đến từ Nam Mỹ được cho là có gốc Malaysia.