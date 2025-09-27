Chuyên gia: Vụ nhập tịch là bê bối đáng xấu hổ của bóng đá Malaysia

(VTC News) -

"Đây là điều vô cùng đáng tiếc và xấu hổ", New Strait Times dẫn lời nhà phê bình Datuk Dr Pekan Ramli về vụ bê bối nhập tịch cầu thủ của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Theo đánh giá của tờ báo này, hình ảnh bóng đá Malaysia bị "hoen ố nghiêm trọng" sau khi FIFA ra lệnh cấm thi đấu 7 cầu thủ nhập tịch của nước này. Họ bị phạt tiền và không được tham gia bất kỳ hoạt động bóng đá nào trong một năm. Hiện nay, FAM đang lên các phương án để khiếu nại quyết định này.

Figueiredo là một trong bảy cầu thủ vướng cáo buộc nhập tịch sai quy định.

Vụ bê bối nhập tịch có thể gây ra hậu quả sâu rộng và làm giảm uy tín của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế. Đồng thời, giới chuyên môn trong nước đánh giá rằng bóng đá Malaysia khó có thể trách cứ FIFA bởi cơ quan này ra quyết định dựa trên bằng chứng cụ thể.

"Chúng tôi đã giao phó cho những người tự nhận là chuyên gia bóng đá, và niềm tin đó đã bị phá vỡ. Quy mô của vụ việc này vượt ra ngoài phạm vi bóng đá trong nước, nó ảnh hưởng đến vị thế của chúng tôi trên trường quốc tế.

"Không ai có thể đổ lỗi cho FIFA. Họ đã điều tra, áp dụng hình phạt, và chỉ sau đó mới yêu cầu chúng tôi giải thích. Hành động của họ mang tính thủ tục và dựa trên sự thật. Bất kỳ kháng cáo nào cũng khó có thể thay đổi kết quả", ông Pekan cho biết.

Chuyên gia này cho rằng bóng đá Malaysia còn bị ảnh hưởng nặng khi tham gia vòng loại Asian Cup cũng như nhiều giải đấu quốc tế khác. Vụ bê bối này đặt ra câu hỏi về quản trị, giám sát và tính liêm chính.

"Niềm tin của công chúng đang bị đe dọa, và các cơ quan quốc tế giờ đây sẽ xem xét kỹ lưỡng mọi khía cạnh trong chương trình của chúng tôi, từ việc lựa chọn cầu thủ đến các quy trình hành chính", ông Pekan nhận định.

Ngày 26/9, Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ra quyết định cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng với 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia. Thời hạn của án kỷ luật tính từ ngày thông báo đến Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Ngoài ra, FIFA còn phạt FAM số tiền 350.000 franc Thụy Sỹ (tương đương 10 tỷ đồng), mỗi cầu thủ bị phạt thêm 2000 franc Thụy Sỹ (57 triệu đồng). 7 người dính án phạt trên bao gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.