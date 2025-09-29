Bê bối nhập tịch cầu thủ Malaysia: Bộ trưởng nói 'một số bên đố kỵ'

(VTC News) -

Phát biểu trong buổi họp báo ngày 28/9, ông Fahmi Fadzil - Bộ trưởng Bộ Truyền thông Malaysia - khẳng định liên đoàn bóng đá nước này không làm sai trong quá trình nhập tịch cầu thủ. Vị quan chức này cho rằng án phạt của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) được đưa ra dựa trên sự đố kỵ của cá nhân hoặc tổ chức khác.

"Xét về tính hợp lệ, quá trình nhập tịch tuân thủ Hiến pháp Liên bang cũng như luật hiện hành", tờ Berita Harian dẫn lời Bộ trưởng Bộ Truyền thông Malaysia. Ông Fahmi Fadzil cũng là một quan chức bóng đá Malaysia, là "ông bầu" của câu lạc bộ Kuala Lumpur City đang thi đấu tại hạng cao nhất của giải vô địch quốc gia.

Ông Fadzil chỉ trích Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) không thống nhất về quan điểm. Cơ quan này từng xác nhận 7 cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano đủ tư cách thi đấu cho đội tuyển Malaysia sau khi hoàn thành quy trình nhập quốc tịch hợp pháp.

Holgado (bên phải) là một trong 7 cầu thủ Malaysia bị cấm thi đấu.

Theo án phạt của Ủy ban Kỷ luật FIFA, 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia bị cấm thi đấu trong vòng 12 tháng tại tất cả các giải đấu. LĐBĐ Malaysia bị phạt 350.000 franc Thụy Sỹ (tương đương 10 tỷ đồng), mỗi cầu thủ bị phạt thêm 2000 franc Thụy Sỹ (57 triệu đồng). FIFA kết luận rằng LĐBĐ Malaysia vi phạm quy định về "làm giả và làm sai lệch" thông tin trong quá trình chuyển quốc tịch cầu thủ.

"Về phía chính phủ, toàn bộ giấy tờ đều hợp lệ và không có vấn đề gì. Có lẽ có một số bên đố kỵ và lo lắng trước sự trỗi dậy của đội tuyển Malaysia", Bộ trưởng Fahmi Fadzil nói thêm.

Trong thông báo tối 28/9, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thừa nhận có lỗi xảy ra khi thực hiện thủ tục liên quan đến các cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng đây chỉ là sai sót kỹ thuật về giấy tờ và 7 cầu thủ nhập tịch kể trên là công dân Malaysia hợp pháp.

"LĐBĐ Malaysia xin thông báo rằng chúng tôi đã phát hiện ra lỗi kỹ thuật trong quá trình nộp hồ sơ do nhân viên hành chính thực hiện", FAM viết trong thông báo mới nhất. Án phạt ban đầu của FIFA đối với FAM là vì vấn đề giấy tờ. Cụ thể, FAM bị cho là vi phạm về "làm giả và làm sai lệch", có trong quy định kỷ luật của LĐBĐ thế giới.

Dù vậy, việc được công nhận quốc tịch hợp pháp không đồng nghĩa với việc cầu thủ đó đủ tư cách thi đấu hợp lệ cho đội tuyển mới. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) có quy định rõ về các điều kiện đối với những cầu thủ chuyển quốc tịch.