FIFA cấm 7 sao nhập tịch, Malaysia gọi lại cầu thủ từng 'thất sủng'

Ngày 3/10, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) công bố danh sách đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho 2 trận đấu với Lào ở vòng loại Asian Cup 2027. Đội hình này đương nhiên không có 7 ngôi sao nhập tịch gốc Nam Mỹ, châu Âu vừa bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cấm thi đấu.

Án phạt của FIFA mở ra cơ hội cho một số nội binh của Malaysia được xuất hiện ở đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Peter Cklamovski gọi lên 2 cầu thủ chưa từng được triệu tập là tiền vệ Aliff Izwan và tiền đạo Ramadhan Saifullah. Trung vệ Ubaidullah Shamsul, hậu vệ cánh Declan Lambert và tiền vệ Afiq Fazail mất suất ở những trận đấu gần đây cũng được gọi trở lại.

Malaysia phải gọi trở lại nhiều cầu thủ từng mất suất để thay thế cho các ngôi sao nhập tịch.

Một cầu thủ khác xuất hiện sau thời gian dài vắng mặt là Junior Eldstal - cầu thủ có bố người Thụy Điển, mẹ người Malaysia. Lần gần nhất anh thi đấu cho đội tuyển Malaysia là tháng 1/2025.

Đội tuyển Malaysia có ngoại binh nhập tịch mới là Jordan Mintah. Không giống những trường hợp bị phạt, cầu thủ gốc Ghana không có liên hệ về huyết thống với Malaysia. Anh nhập tịch theo diện cư trú đủ 5 năm.

Dù bị cấm thi đấu, một số thành viên trong nhóm 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA phạt vẫn trở lại Malaysia để giải quyết rắc rối. Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Imanol Machuca đều bị câu lạc bộ chủ quản gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu ở các trận gần nhất. Họ lập tức bay về Kuala Lumpur để làm việc với Liên đoàn bóng đá Malaysia.

Nếu kháng cáo không thành công, sự nghiệp của những cầu thủ này chịu những đòn giáng mạnh. Ngoài án phạt tiền 2.500 USD mỗi người, 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị cấm thi đấu một năm. Khoảng thời gian này đủ dài để kéo tụt phong độ cầu thủ, chưa kể các rắc rối khác liên quan đến pháp lý và hợp đồng.