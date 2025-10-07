Malaysia gian lận nhập tịch để thắng ĐT Việt Nam: FIFA âm thầm điều tra thế nào?

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) từng cấp phép cho đội tuyển Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào tháng 6/2025. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm, Ban Thư ký FIFA nhận được khiếu nại và mở cuộc điều tra, phát hiện ra gian lận của LĐBĐ Malaysia.

Ai khiếu nại 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia?

Báo cáo của FIFA sử dụng các mã “cầu thủ 1” đến “cầu thủ 7” để chỉ 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan đến vấn đề đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Số thứ tự này lần lượt tương ứng với Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel.

“Vào ngày 11/6/2025, FIFA nhận được một khiếu nại liên quan đến việc đủ điều kiện thi đấu của các cầu thủ số 1, 3, 4, 6 và 7. Nguyên đơn gửi khiếu nại chính thức về việc có cơ sở để tin rằng một số cầu thủ sinh ra ở nước ngoài không đủ điều kiện để đại diện cho đội tuyển bóng đá quốc gia Malaysia”, báo cáo của FIFA nêu rõ.

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA trừng phạt vì sử dụng giấy tờ giả mạo

FIFA cho biết nguyên đơn đặt nghi vấn về thời gian thực tế các cầu thủ có mặt tại Malaysia, bao gồm ngày họ gia nhập các câu lạc bộ địa phương, quá trình nhập tịch và trận ra mắt quốc tế, được coi là diễn ra trong một khoảng thời gian nhanh đến đáng ngờ.

Sau khi nhận được khiếu nại, Ban Thư ký Ủy ban Kỷ luật FIFA (Secretariat) tiến hành điều tra theo đúng thẩm quyền được ghi trong Quy chế về Kỷ luật của FIFA (FDC). Khiếu nại được FIFA tiếp nhận vào ngày 11/6 trở thành điểm khởi đầu cho việc mở hồ sơ điều tra chống lại Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch của họ. Vấn đề này được tiết lộ trong báo cáo chính thức của FIFA được công bố ngày 6/10, trình bày đầy đủ chi tiết về quyết định xử phạt FAM và 7 cầu thủ liên quan.

Theo báo cáo, FIFA nhận được khiếu nại vào ngày 11/6, tức một ngày sau chiến thắng 4-0 của Malaysia trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Danh tính cá nhân, tổ chức khiếu nại không được công bố, dù truyền thông Malaysia hướng sự nghi ngờ về LĐBĐ Việt Nam và Indonesia.

Thực tế, thông tin FIFA nhận được khiếu nại về tư cách thi đấu của các cầu thủ nhập tịch rộ lên ngay sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Tin đồn này xuất hiện trên một trang tin trôi nổi của Indonesia, không được xác thực sau đó dần trôi vào quên lãng.

Truyền thông Malaysia cho rằng LĐBĐ Indonesia - kình địch của bóng đá Malaysia và là những người đi đầu trong chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch diện huyết thống tại Đông Nam Á - có liên quan đến đơn khiếu nại. Chủ tịch LĐBĐ Indonesia là Erick Thohir sau đó phủ nhận điều này.

Sự nghi ngờ sau đó chuyển sang LĐBĐ Việt Nam, bởi rõ ràng đội tuyển Việt Nam là bên chịu thiệt trực tiếp từ 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Ngoài ra, báo chí Malaysia cũng nhấn mạnh rằng Ủy ban kỷ luật của FIFA có 1 thành viên người Việt Nam. Tuy nhiên, nguồn tin chính thống tại Việt Nam cũng bác bỏ điều này.

Đến ngày 7/10, sau khi FIFA công bố chi tiết về án phạt, truyền thông Malaysia lại đặt ra một giả thuyết khác. Ngày 22/8, Chủ tịch FAM là Joehari Mohd Ayub đột ngột từ chức chỉ sau nửa năm nắm quyền. Mốc thời gian này trùng hợp là thời điểm FIFA gửi thông báo đầu tiên cho LĐBĐ Malaysia, yêu cầu giải trình về các nghi vấn liên quan đến cầu thủ nhập tịch.

Theo luật pháp Malaysia, việc làm giả giấy tờ có thể dẫn tới án phạt tù. Do đó, không loại trừ khả năng đơn khiếu nại đến từ chính các nhân vật đối lập với ông Joehari Mohd Ayub trong nội bộ hệ thống bóng đá Malaysia.

Sự khác biệt về nơi sinh của ông/bà của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia trong tài liệu của FAM và kết quả điều tra của FIFA

LĐBĐ Malaysia biện hộ vô hiệu

Trong phạm vi điều tra, Ban Thư ký FIFA đã thu thập được các bản sao giấy khai sinh gốc liên quan đến ông bà của bảy cầu thủ từ các cơ quan quốc gia tương ứng. Kết quả điều tra được trình bày trong 2 báo cáo riêng biệt cho thấy bằng chứng từ các tài liệu gốc khác với tài liệu mà FAM đã nộp trước đó, từ đó trở thành cơ sở để FIFA ra quyết định xử phạt FAM và các cầu thủ liên quan.

Theo FIFA, cuộc điều tra cho thấy FAM đã vi phạm Điều 22 trong Bộ Quy tắc Kỷ luật của tổ chức này, cụ thể liên quan đến việc giả mạo và chỉnh sửa tài liệu chính thức.

FIFA giải thích trong một tuyên bố rằng các tài liệu gốc cho thấy ông bà của các cầu thủ liên quan không sinh ra tại Malaysia như đã khai báo. “Các hồ sơ chính thức từ quốc gia của họ xác nhận không có mối liên hệ pháp lý nào với Malaysia", báo cáo điều tra của FIFA nêu.

Báo cáo cũng cho biết Cục Đăng ký Quốc gia của Malaysia (NRD) chỉ cấp bản sao dựa trên thông tin thứ cấp do FAM cung cấp, chứ không dựa trên hồ sơ khai sinh gốc. Với quyết định này, FAM đối mặt áp lực lớn phải làm rõ lập trường thực sự và thực hiện các biện pháp sửa chữa để tránh những hình phạt nghiêm khắc hơn trong tương lai.

FAM lập luận rằng họ đã thực hiện đầy đủ thẩm tra và hành xử thiện chí, thậm chí cho rằng việc giả mạo “không ảnh hưởng thực chất”. FIFA bác bỏ hoàn toàn lập luận này. Ủy ban Kỷ luật của FIFA lý giải rằng nếu họ có thể dễ dàng lấy bản gốc từ nước ngoài, thì tuyên bố của FAM rằng đã kiểm tra hồ sơ là không hợp lý.

Ngoài ra, sai sót lại liên quan đến nội dung then chốt trong quá trình nhập tịch cầu thủ. Việc những cầu thủ này thi đấu ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia.

Trong phản hồi của LĐBĐ Malaysia còn một nội dung khác bị FIFA bác bỏ. FAM biện hộ rằng chính FIFA cấp phép cho các cầu thủ nhập tịch thi đấu. Tuy nhiên, LĐBĐ thế giới cho rằng FAM cố tình hiểu sai câu từ trong văn bản gốc. FIFA chỉ ra rằng họ cấp phép thi đấu dựa trên những bằng chứng "có vẻ là hợp lệ" được FAM cung cấp. Từ "có vẻ hợp lệ" được ghi trong các thư từ phúc đáp của FIFA.

"Ủy ban khẳng định rằng nếu FIFA có trong tay các giấy tờ gốc chưa bị chỉnh sửa, kết luận sẽ hoàn toàn khác, bởi quy định RGAS của FIFA yêu cầu cầu thủ phải có mối liên hệ huyết thống trực tiếp (ông/bà nội/ngoại) để đủ điều kiện thi đấu cho một liên đoàn thành viên. Với tài liệu gốc, mối liên hệ này hoàn toàn không tồn tại", văn bản mới nhất của FIFA nêu rõ.