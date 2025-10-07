LĐBĐ Malaysia chối tội gian lận nhập tịch, đổ tại nhân viên nhầm lẫn

(VTC News) -

Sáng 7/10, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) liên tiếp tung ra 2 thông báo với nội dung bác bỏ cáo buộc của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) về sai phạm trong quá trình nhập tịch cầu thủ. Cơ quan này tuyên bố bằng chứng của FIFA là vô căn cứ.

"Cáo buộc cho rằng các cầu thủ 'đã nhận được hoặc biết về các tài liệu giả mạo' là vô căn cứ, vì cho đến nay FIFA vẫn chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào", FAM thông báo. LĐBĐ Malaysia tái khẳng định sai sót trong quá trình thực hiện nhập quốc tịch cho cầu thủ là lỗi hành chính.

Cụ thể, một nhân viên của FAM "vô tình tải lên tài liệu do cơ quan đại diện cung cấp, thay vì tài liệu chính thức được ban hành bởi Cục Đăng ký Quốc gia".

7 cầu thủ nhập tịch sai quy định của Malaysia ra sân trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

"Đơn kháng cáo chính thức hiện đang được chuẩn bị, dựa trên các tài liệu gốc hợp pháp và được Chính phủ Malaysia xác nhận. FAM sẽ nộp đơn kháng cáo chính thức đối với các kết luận này, và vẫn kiên định trong cam kết bảo vệ tính liêm chính của bóng đá quốc gia, dựa trên các sự kiện thực tế và tài liệu xác thực", FAM cho biết thêm.

Tuy nhiên, toàn bộ các thông báo của LĐBĐ Malaysia không đề cập đến việc thông tin về nguồn gốc của các cầu thủ bị làm sai lệch. Theo hồ sơ FAM nộp lên FIFA, 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel có ông hoặc bà sinh ra ở Malaysia. Tuy nhiên, Ban Thư ký của FIFA trích xuất được giấy tờ gốc với thông tin khác hoàn toàn.

Liên đoàn bóng đá Malaysia không giải thích về sự sai lệch này. Họ cho rằng những thông tin nêu trên liên quan đến quy trình nhập quốc tịch của luật pháp Malaysia và không được công bố. FAM chỉ cung cấp thông tin liên quan cho FIFA.