Nếu Malaysia không bị xử thua, tuyển Việt Nam khó tạo nên kỳ tích

Trên lý thuyết, đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội vượt qua Malaysia trong cuộc cạnh tranh ở vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, với màn thể hiện trong những trận gần đây - kể cả chiến thắng 3-1 trước Nepal tối qua 9/10, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik rất khó đạt được mục tiêu này nếu Malaysia không bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) phạt (xử thua, trừ điểm hoặc loại khỏi giải).

Sau khi thua Malaysia 0-4 ở lượt đi, đội tuyển Việt Nam phải thắng đậm đối thủ này trong cuộc tái đấu diễn ra vào tháng 3/2026. Đội tuyển Việt Nam rất khó làm được điều này nếu không có sự cải thiện đáng kể về chất lượng, theo quan điểm của bình luận viên Ngô Quang Tùng.

Highlight Việt Nam 3-1 Nepal.

Đội tuyển Việt Nam khó thắng đậm Malaysia

- Với điều kiện đang có và thêm cầu thủ nhập tịch, liệu đội tuyển Việt Nam có thể đảo chiều kết quả tại vòng loại Asian Cup 2027?

Với tình hình hiện tại, nếu đối thủ không bị phạt trừ điểm, việc đội tuyển Việt Nam có kết quả đối đầu tốt sau trận thua Malaysia 0-4 không dễ chút nào. Họ mất 7 cầu thủ nhập tịch gian lận bị FIFA cấm thi đấu nhưng chuyện xử thua vẫn chưa rõ. Nếu chỉ tính lực lượng hiện nay và thêm vài cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Việt Nam vẫn khó thắng 4-0, 5-0.

- Đội tuyển Việt Nam rất cần cầu thủ nhập tịch?

Cũng không hoàn toàn như vậy. Chất lượng cầu thủ gốc nước ngoài sẽ tốt hơn. Trước mắt, với đối thủ như Nepal, điều này chưa cần thiết. Tuy nhiên, tính đến chặng đường xa hơn, đội tuyển Việt Nam thực sự cần cầu thủ nhập tịch để gia tăng sức mạnh.

Đội tuyển Việt Nam khó lật ngược tình thế nếu Malaysia không bị xử thua.

- Việc bổ sung những cầu thủ nhập tịch có phải hướng đi dài hạn?

Nhập tịch các cầu thủ đủ điều kiện để có thêm lựa chọn chuyên môn thì tốt. Tuy nhiên, nếu bảo rằng đây là dự án mang tính chiều sâu lâu dài thì không nên. Trừ những cầu thủ Việt kiều, nhóm ngoại binh đủ điều kiện nhập tịch có người chấn thương, người thì lớn tuổi. Tôi cho rằng họ vẫn nhỉnh hơn nội binh, tuy nhiên khả năng cạnh tranh và đóng góp lâu dài cho đội tuyển Việt Nam không cao. Rõ ràng việc sử dụng cầu thủ nhập tịch không phải bài toán dài hạn.

- Đội tuyển Việt Nam chưa tạo ra cảm giác an tâm cho người hâm mộ, dù thắng Nepal 3-1.

Đội tuyển Việt Nam đạt được mục đích cơ bản nhất là chiến thắng. Chúng ta đã nhìn rõ được đối thủ và phong độ của các cầu thủ. Tôi thì thấy lối chơi như vậy là chấp nhận được. Nepal chủ động phòng ngự chiều sâu dày đặc. Đội tuyển Việt Nam cầm bóng tấn công hai biên. Một số cầu thủ chơi cơ động tích cực như Hai Long, Tiến Anh, Cao Pendant Quang Vinh.

Xuân Mạnh ghi bàn. Ảnh: Phạm Tuấn.

Tuy nhiên, tôi không cho rằng cả đội thi đấu tốt. Có một chút gì đó thiếu tập trung và đánh giá đối phương chưa đúng mực. Một vài cầu thủ chơi không quyết tâm, không ở cường độ cao nhất. Tình trạng bế tắc của đội tuyển Việt Nam kéo dài. Phải sau phút 70 mọi chuyện mới dễ dàng, dù đối thủ thiếu người từ lâu.

Dù vậy, trận thắng Nepal rất quan trọng. Đội tuyển Việt Nam cần thắng đã. Thời diểm này, có thể có những lợi thế cho đội tuyển Việt Nam nên phải giành chiên thắng rồi tính tiếp.

Đội tuyển Việt Nam đánh bại Nepal.

- Đội tuyển Việt Nam ghi 3 bàn và tạo ra không ít cơ hội khi đối phương thiếu người. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn bế tắc trong khoảng thời gian dài trước Nepal. Có phải nguyên nhân là thiếu những cầu thủ đột phá như Công Phượng?

Thực ra tôi không nghĩ như vậy. Không có cầu thủ này thì có cầu thủ kia. Cách đá của Hai Long, Tuấn Hải là được, cũng khá hợp lý. Tôi muốn nói rằng vị trí tiền vệ tấn công ở thế trận này cần phải khác đi khi đối phương đá rất thấp. Tiền vệ tấn công cần chơi cao hơn. Sau phút 70, mọi chuyện mới vỡ hẳn ra và Nepal cũng xuống sức. Đội tuyển Việt Nam cần quyết liệt và xông xáo hơn.

