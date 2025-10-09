Nepal dùng đội hình nhiều cầu thủ thất nghiệp đấu tuyển Việt Nam

(VTC News) -

"Sự thật là hơn nửa đội hình của tôi lúc này là cầu thủ tự do. Họ không có CLB, và đó có thể là điều mà truyền thông Việt Nam chưa biết. Vài cầu thủ chơi ở Bangladesh, 1 người ở Maldives, 1 người ở Campuchia, số còn lại là thất nghiệp", HLV trưởng Matt Ross cho biết.

Nhà cầm quân này không hề nói dối. Đội tuyển Nepal hiện gặp rất nhiều khó khăn vì các lý do khách quan. Họ đến Việt Nam với đội hình gồm rất nhiều cầu thủ tự do, tức là không có câu lạc bộ chuyên nghiệp nào ký hợp đồng.

Rohit Chand từng rất nổi tiếng nhưng cũng đang ở tình trạng thất nghiệp.

Rohit Chand có lẽ là người nối tiếng nhất. Có thời điểm anh từng được định giá 375 nghìn euro (tương đương 11,5 tỉ đồng). Tuy nhiên sau khi chia tay Persik Kediri (Liga 1 Indonesia) hồi đầu tháng 7, tiền vệ kì cựu này vẫn chưa tìm được việc làm mới. Các đội bóng Indonesia không mặn mà kí hợp đồng bởi anh đã lớn tuổi.

Trường hợp của thủ thành Bishal Sunar còn khiến nhiều người bất ngờ hơn. Anh vẫn có tên ở đội tuyển Nepal dù thất nghiệp hơn một năm qua. Anh chia tay Latipur City (Nepal) từ tháng 2/2024 nhưng vẫn thất nghiệp.

Tình trạng của tiền vệ trung tâm Sumit Shrestha chẳng khá hơn là bao. Anh kết thúc hợp đồng với Chitwan FC từ tháng 5/2025 và thất nghiệp. Rohan Karki cũng ở tình cảnh tương tự.

Nhiều cầu thủ khác của đội tuyển Nepal rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Giải vô địch quốc gia của họ không thể tổ chức vì bất ổn trong nước, nhưng không phải ai cũng đủ trình độ ra nước ngoài thi đấu. Có chăng, cầu thủ Nepal cũng chỉ tìm đến các quốc gia như Bangladesh, Maldives hay Campuchia để chơi bóng.

HLV Matt Loss chua chát: "Tôi phải nói thẳng, họ không có điều kiện để tập luyện vì không thuộc CLB nào. Họ không được thi đấu hàng tuần, thế nên tôi cũng không thể lờ đi đi sự thật là sau trận gặp Lào hồi tháng 6 thì chúng tôi chẳng có gì ở tháng 7 và tháng 8.

Tiếp đó là 1 trận với Bangladesh hồi tháng 9, và giờ thì đối đầu với 1 trong những đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á".

VTC News tường thuật trực tiếp trận Việt Nam đấu với Nepal lúc 19h30 tối nay 9/10.