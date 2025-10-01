Nguyễn Filip mất suất ở tuyển Việt Nam, HLV Công an Hà Nội nói gì?

(VTC News) -

Sau khi mắc sai lầm ở 2 trận đấu của câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN), Nguyễn Filip mất suất trên đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 10/2025. Dù vậy, huấn luyện viên Alexandre Polking vẫn khẳng định niềm tin đặt vào người gác đền sinh năm 1992 tại câu lạc bộ. Ông thừa nhận Nguyễn Filip có một số trận đấu chơi không tốt nhưng dần lấy lại được phong độ.

"Nguyễn Filip là thủ môn đẳng cấp cao. Cậu ấy không có phong độ tốt trong một số trận đấu nhưng giữ sạch lưới ở 2 trận đấu gần nhất. Không thể nói là Nguyễn Filip chơi không tốt. Cậu ấy đang dần trở lại", huấn luyện viên trưởng của CAHN cho biết.

HLV Alexandre Polking bênh vực Nguyễn Filip.

Những sai lầm gần nhất của Nguyễn Filip không liên quan đến kỹ thuật bắt bóng, cản phá. Thủ môn từng thi đấu ở Europa League sơ suất trong những tình huống xử lý bóng bằng chân.

Anh đưa ra quyết định chuyền bóng không tốt và thực hiện bất thành để đối thủ cướp được rồi ghi bàn. CLB CAHN mất điểm trong các trận gặp Pathum United (ASEAN Club Championship) và Bắc Kinh Quốc An (AFC Champions League 2) từ những pha bóng như vậy.

"Với sự cải thiện phong độ gần đây, tôi tin Filip sẽ sớm trở lại đội tuyển Việt Nam", huấn luyện viên Alexandre Polking nói thêm.

Dù mắc lỗi dẫn đến bàn thua tại câu lạc bộ, việc Nguyễn Filip mất suất ở đội tuyển Việt Nam vẫn khiến người hâm mộ bất ngờ. Ngôi sao việt kiều này vẫn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất ở V.League với khả năng cản phá tốt. Tuy nhiên, trong 2 đợt tập trung gần nhất, huấn luyện viên Kim Sang-sik đều bỏ qua Nguyễn Filip.

Trong 2 trận đấu gặp Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027, huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định gọi trở lại Đặng Văn Lâm. Nhà vô địch AFF Cup 2018 thể hiện tốt khi trở lại V.League trong màu áo câu lạc bộ Ninh Bình. Hai thủ môn khác được trao cơ hội là Trần Trung Kiên (Hoàng Anh Gia Lai) và Nguyễn Văn Việt (Thể Công).