Nguyễn Filip mắc lỗi, CLB Công an Hà Nội suýt thua ngược đội bóng Trung Quốc

(VTC News) -

Câu lạc bộ Công an Hà Nội đấu với Beijing Guoan (Trung Quốc) trên sân khách trong trận ra quân tại AFC Champions League 2. Đội bóng Việt Nam tạo ra thế trận tốt. Tuy nhiên, phong độ yếu kém của các chân sút - bỏ lỡ hơn 20 cú dứt điểm không thành bàn - và sai lầm ở hàng thủ khiến đoàn quân của huấn luyện viên Alexandre Polking đánh rơi chiến thắng, thậm chí suýt thua.

Các cầu thủ Công an Hà Nội nhập cuộc rất tự tin. Nguyễn Đình Bắc và đồng đội liên tục áp sát và tranh chấp khiến các cầu thủ Beijing Guoan không thể giữ bóng phối hợp. Đội chủ nhà chỉ sử dụng đội hình dự bị và chất lượng chuyên môn của họ không cao. CLB công an Hà Nội chiếm ưu thế rõ rệt trong hiệp một vào tạo ra nhiều cơ hội. Đại diện của bóng đá Việt Nam vượt lên ở phút 15 nhờ cú sút của Vitao.

Sau khi ghi bàn mở tỷ số, CAHN tiếp tục kiểm soát trận đấu. Đình Bắc và Leo Artur khai thác hiệu quả khoảng trống phía sau hàng thủ dâng cao của đối thủ. Tuy nhiên, các cầu thủ đội khách thiếu đi sự bình tĩnh, chính xác ở nhịp xử lý quyết định.

CLB Công an Hà Nội phung phí cơ hội.

Việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội - hơn 20 cú sút không thành bàn - và sai lầm ở hàng thủ khiến CAHN phải trả giá trong hiệp 2. Beijing Guoan có rất ít cơ hội nhưng lại ghi được 2 bàn thắng từ những pha xử lý thiếu chắc chắn của Nguyễn Filip và đồng đội.

Chi Zhongguo gỡ hòa cho đội bóng Trung Quốc ở đầu hiệp 2. Thủ môn Nguyễn Filip chạm được bóng nhưng vẫn để thủng lưới. Đến phút 65, khi các cầu thủ tuyến trên vẫn liên tục bỏ lỡ cơ hội, hàng thủ CAHN lại mắc lỗi.

Filip thực hiện đường chuyền rất ẩu khi đồng đội không ở vị trí thuận lợi. Zhang Yuan cướp bóng và thực hiện cú sút nhẹ đưa bóng vào lưới khi thủ môn của CAHN không kịp lùi về.

Đội bóng Việt Nam hòa trên thế thắng.

Đại diện của bóng đá Việt Nam dốc toàn lực tấn công. Các học trò của huấn luyện viên Alexandre Polking tiếp tục phung phí cơ hội, đặc biệt là Leo Artur và Lê Văn Đô. Dù vậy, trong rất nhiều tình huống dứt điểm, CAHN vẫn tận dụng được một lần. Rogerio Alves - còn được gọi bằng tên khác là China - ghi bàn gỡ hòa sau pha xử lý lúng túng của đồng đội.

Những phút cuối trận diễn ra căng thẳng và hấp dẫn. Cả CLB Công an Hà Nội và Beijing Guoan đều có thêm cơ hội. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào. Beijing Guoan hòa CAHN với tỷ số 2-2.