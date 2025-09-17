Cầu thủ thi đấu 'không đúng sức', có tiêu cực, VFF ra án phạt

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ra 5 quyết định kỉ luật rất nặng với cầu thủ, ban huấn luyện của U20 Thái Sơn Nam TP.HCM và Sài Gòn Titans vì các hành vi thi đấu "không đúng sức", có biểu hiện tiêu cực ở giải futsal U20 Quốc gia 2025.

Theo đó, VFF phạt 7,5 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận kế tiếp do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý, tổ chức đối với ông Nguyễn Bảo Trung, huấn luyện viên trưởng đội U20 Thái Sơn Nam TP.HCM và ông Trương Quốc Tuấn, huấn luyện viên trưởng đội U20 Sài Gòn Titans.

Chí Bảo (áo xanh) nhận án phạt nặng.

Hai nhà cầm quân để xảy ra tình trạng cầu thủ đội bóng thi đấu không đúng khả năng có biểu hiện tiêu cực trong trận đấu giữa đội U20 Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh và đội U20 Sài Gòn Titans ngày 13/9/2025 tại Giải Futsal Vô địch U20 quốc gia 2025.

Một số cầu thủ như Nguyễn Chí Bảo (Thái Sơn Nam TP.HCM) bị cấm thi đấu 8 trận và phạt 10 triệu đồng; Trương Minh Tuấn (Thái Sơn Nam TP.HCM) bị cấm thi đấu 5 trận và phạt 7,5 triệu đồng; Đinh Bộ Thành (Sài Gòn Titans) bị cấm 4 trận và phạt 7,5 triệu đồng. Chí Bảo bị xác định có hành vi "làm sai lệch kết quả trận đấu; Minh Tuấn và Bộ Thành thi đấu "không đúng sức, có biểu hiện tiêu cực".

Ở trận đấu giữa U20 Thái Sơn Nam TP.HCM vs U20 Sài Gòn Titans, Chí Bảo bất ngờ xoay người sút bóng thẳng về khung thành đội nhà khi trận đấu chỉ còn 17 giây. Lúc này, Thái Sơn Nam TP.HCM đang dẫn trước 2-1. Ngược lại, chính Minh Tuấn lại rời vị trí và dâng lên giữa sân. Chí Bảo đá phản lưới nhà để trận đấu kết thúc với tỉ số 2-2.

Lãnh đạo Thái Sơn Nam TP.HCM bất ngờ và không hài lòng với tinh thần thi đấu của cầu thủ và chỉ đạo làm rõ tiêu cực. Sau đó, VFF vào cuộc và đưa ra án phạt theo đề nghị xử lý tiêu cực từ phía chính đội bóng.