Hai anh em ruột chém 3 người thương vong ở Gia Lai ra đầu thú

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai thông tin, hai nghi can gây ra vụ án mạng khiến 1 người chết và 2 người bị thương tại một quán nhậu trên địa bàn đã đến cơ quan công an đầu thú. Được biết, 2 kẻ này là anh em ruột.

Hai nghi can là: Phan Văn Thuận (30 tuổi) và em trai là Phan Văn Hoà (24 tuổi, ngụ làng Jut 1, xã Ia Hrung, Gia Lai) được xác định đã dùng dao, mã tấu xông vào quán nhậu hành hung người khác.

Hai anh em ruột Phan Văn Thuận và Phan Văn Hoà tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 17/12 tại một quán nhậu ở khu vực ngã tư đường Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ (Gia Lai). Thời điểm trên, 2 nhóm thanh niên nhậu gần bàn nhau đã xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, hai anh em ruột là Thuận và Hoà trong nhóm rời đi, rồi quay trở lại quán, mang theo dao, mã tấu, bình xịt hơi cay.

Tại đây hai anh em xông vào khu vực quầy của quán nhậu rồi đâm, chém liên tiếp nhiều người, trong đó có nhân viên quán nhậu. Khiến anh M.V.H.N. (SN 2007, trú tại phường Hội Phú) tử vong với vết đâm thấu phổi. 2 nạn nhân khác là anh NHTH (28 tuổi), NTTN (18 tuổi, cùng ngụ phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị đa chấn thương đang được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Hiện trường quán nhậu, nơi xảy ra án mạng. (Ảnh Công an cung cấp)

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát 113, Công an phường Diên Hồng và các đơn vị liên quan khẩn trương đến hiện trường, xác minh và truy bắt các đối tượng nói trên.

Đến gần trưa cùng ngày, Thuận và Hoà đã đến Công an phường Diên Hồng đầu thú.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của Thiaạn và Hoà đế xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.