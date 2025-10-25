Gmission - khi AI không chỉ đọc dữ liệu, mà còn hiểu con người

(VTC News) -

Trong thế giới nơi dữ liệu được tạo ra từng giây, phần lớn thông tin vẫn “ngủ yên” trong hàng tỷ tài liệu và báo cáo chưa được khai thác hết giá trị. Giữa bối cảnh đó, Gmission Co., Ltd. - doanh nghiệp công nghệ đến từ Hàn Quốc giới thiệu nền tảng DXHUND, giải pháp AI giúp máy tính “hiểu” tài liệu như con người, dự kiến ra mắt tại Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025 sắp diễn ra ngày 29/10 tại Hà Nội.

Hành trình từ tư duy con người đến trí tuệ nhân tạo

Gmission được thành lập tại Seoul với triết lý “Digital Transformation through Human Understanding” - Chuyển đổi số thông qua việc thấu hiểu con người. Khác với nhiều công ty AI tập trung vào phần cứng hay mô hình dữ liệu lớn, Gmission khởi nguồn từ đội ngũ chuyên gia ngôn ngữ học và trí tuệ ngữ nghĩa, những người tin rằng AI chỉ thực sự hữu ích khi hiểu được ngôn ngữ tự nhiên và cảm xúc con người.

Ảnh: Đại diện Gmission Co., Ltd. tại trụ sở Hàn Quốc - doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực AI hiểu ngôn ngữ và xử lý tài liệu thông minh.

Theo đại diện Gmission, mục tiêu của công ty không phải là “tự động hóa mọi thứ”, mà là “giúp con người hiểu sâu hơn chính dữ liệu của mình”. “Chúng tôi không số hóa con người, mà nhân bản trí tuệ cho máy móc”, đại diện công ty chia sẻ.

DXHUND - khi tài liệu trở thành nền tảng tri thức sống

Sản phẩm chủ lực DXHUND là nền tảng AI được Gmission phát triển để giúp doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước hay tổ chức giáo dục “hiểu” tài liệu thay vì chỉ số hóa chúng.

Khác với các phần mềm OCR hay hệ thống quản lý văn bản thông thường, DXHUND sử dụng mô hình ngữ nghĩa kết hợp NLP, Large Language Models và Knowledge Graph để phân tích bối cảnh, trích xuất ý chính, nhận biết các mối liên hệ ẩn trong hàng nghìn trang tài liệu. Công nghệ này giúp AI tóm tắt, đối chiếu và suy luận logic từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, tạo nên “bản đồ tri thức” toàn diện thay vì những tệp lưu trữ tĩnh.

Giao diện nền tảng DXHUND - giải pháp Document Intelligence giúp AI đọc, hiểu và phân tích tài liệu như con người.

Giải pháp DXHUND đã được ứng dụng trong các lĩnh vực pháp lý, y tế, tài chính và hành chính công tại Hàn Quốc, giúp giảm đến 70% thời gian xử lý hồ sơ và 50% chi phí vận hành.

“AI không chỉ biết đọc, mà phải hiểu điều con người muốn nói - đó mới là trí tuệ thật sự”, đại diện Gmission khẳng định.

Điểm nhấn tại Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025

Ảnh: Bộ giải pháp AI toàn diện của Gmission gồm DXHUND, RETRIEVER, AI-FAX và DEXMA - ứng dụng trong phân tích tài liệu, dữ liệu, fax và video.

Tại Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025, Gmission gây chú ý với công nghệ Document Intelligence - AI có khả năng đọc hiểu, tóm tắt và phân tích hàng nghìn tài liệu theo ngữ cảnh.

Khác với các doanh nghiệp tập trung phần cứng, Gmission mang đến góc nhìn nhân văn: Chuyển đổi số là hành trình để công nghệ hiểu con người.

Với nền tảng DXHUND, công ty hướng tới giúp tổ chức Việt Nam rút ngắn 70% thời gian xử lý văn bản, đảm bảo bảo mật dữ liệu, và đào tạo kỹ sư AI ngữ nghĩa - đặt nền móng cho hệ sinh thái AI bản địa mang linh hồn Việt Nam.