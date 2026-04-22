Giải thưởng Chuyển đổi số 2026: Từ ‘đánh giá mô hình’ sang ‘đánh giá hiệu quả’

(VTC News) -

Tại Lễ phát động động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 - Vietnam Digital Awards 2026 (VDA 2026) vào sáng 22/4, TS Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải thưởng - cho biết, một trong những điểm mới của giải thưởng năm nay là chuyển hình thức từ “đánh giá mô hình” sang “đánh giá hiệu quả”. Trong đó, dữ liệu được xác định là yếu tố trung tâm, là tài sản chiến lược của tổ chức và doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

TS Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải thưởng - giải đáp tại họp báo. (Ảnh: VDCA)

Theo Ban tổ chức, Quy chế giải thưởng VDA 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách tiếp cận của giải thưởng, đặt trọng tâm đánh giá vào hiệu quả thực chất của chuyển đổi số. Hệ thống tiêu chí được thiết kế theo hướng đo lường bằng các kết quả cụ thể như: năng suất lao động, chi phí vận hành, doanh thu, cũng như mức độ hài lòng của người dân và khách hàng.

Ngoài ra, Giải thưởng cũng đưa vào đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số một cách toàn diện, bao gồm các yếu tố: hạ tầng số, dữ liệu, nền tảng công nghệ, quản trị và an ninh mạng. Cách tiếp cận này giúp phân biệt rõ giữa việc ứng dụng công nghệ đơn lẻ với chuyển đổi số mang tính hệ thống, toàn diện và bền vững.

Đặc biệt, với hạng mục giải thưởng cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc, lần đầu tiên Giải thưởng nhấn mạnh tiêu chí về khả năng tích hợp, kết nối với các hệ thống cơ sở dữ liệu và nền tảng số của Nhà nước, coi đây là điều kiện quan trọng để bảo đảm tính liên thông, tránh phân mảnh dữ liệu và hướng tới xây dựng các dịch vụ số phục vụ xuyên suốt người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các tiêu chí về khả năng nhân rộng, phát triển hệ sinh thái và tính bền vững cũng được bổ sung, thể hiện định hướng lựa chọn những mô hình không chỉ hiệu quả trong phạm vi nội bộ mà còn có thể lan tỏa trên quy mô lớn, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế số và xã hội số.

Ông Nguyễn Bá Kiên - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes - giải đáp tại họp báo. (Ảnh: VDCA)

Ông Nguyễn Bá Kiên - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes - cho biết hệ thống tiêu chí năm nay được xây dựng theo hướng tiếp cận sâu với từng hạng mục giải thưởng, chú trọng kết quả đầu ra, đồng thời đề cao khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và phát triển hệ sinh thái số.

Năm 2026, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam gồm 5 hạng mục: Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng và Tôn vinh cá nhân.