Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội

Ngày 21/4 hằng năm được Liên hợp quốc (UN) chọn làm Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới (The World Creativity and Innovation Day) nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã hội bền vững và thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của con người.

Chủ đề hưởng ứng năm nay là “Đổi mới sáng tạo - Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”; “Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi nhanh hơn, mạnh mẽ hơn để biến ý tưởng thành giá trị, khát vọng thành hiện thực”.

Toàn cảnh Lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2025.

Theo Bộ KH&CN, thời gian qua, hệ thống pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) đã được Quốc hội, Chính phủ ban hành đầy đủ, thống nhất.

Trong đó, đổi mới sáng tạo được thể chế hóa thành trụ cột quốc gia, các điều kiện khung của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia được hình thành, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tiếp tục phát triển.

Hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2026, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2131/QĐ-BKHCN phê duyệt Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2026; đồng thời ban hành Công văn số 2341/BKHCN-ĐMST đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức Đoàn thể, Hiệp hội ở Trung ương phát động hưởng ứng và hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2026.

Mục đích tổ chức hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới hằng năm của Liên hiệp quốc nhằm tuyên truyền, phổ biến trong cộng đồng và toàn xã hội cùng chung tay thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo; tạo dựng văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội;

Thúc đẩy triển khai và thực thi hiệu quả các cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo để giải quyết các bài toán lớn của Bộ, ngành, địa phương cũng như các bài toán thực tiễn trong sản xuất, kinh doanh hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững; thúc đẩy phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo, tăng cường kết nối giữa Nhà nước - Doanh nghiệp - Viện/Trường - Nhà đầu tư - Cộng đồng.

Các nội dung cần triển khai để hưởng ứng ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2026 bao gồm:

Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới; truyền thông sáng tạo, đa nền tảng nhằm lan tỏa và đại chúng hóa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.

Phổ biến, quán triệt trong toàn xã hội về đường lối, chủ trương, chính sách đột phá của Đảng và Nhà nước về phát triển KHCN&ĐMST.

Tổ chức, phát động triển khai các hoạt động, cách làm thiết thực, ý nghĩa để thực thi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp và toàn xã hội; thúc đẩy các giải pháp ứng dụng KHCN&ĐMST vào giải quyết các bài toán thực tiễn của ngành, lĩnh vực, địa phương, giúp tăng năng suất, hiệu quả lao động, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình, sáng kiến hiệu quả; lan tỏa các cách làm hay, điển hình tốt trong triển khai đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, việc xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, phát triển các không gian sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo và nền tảng kết nối cũng được đẩy mạnh, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các ý tưởng mới được hình thành và phát triển.

Theo kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15/4 đến hết ngày 26/4 trên phạm vi cả nước.